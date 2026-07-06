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MUNDIAL 2026
México - Inglaterra, en directo: sigue el partido de los octavos de final del Mundial 2026, en vivo hoy
Sigue en directo el partido el el estadio de la Ciudad de México entre la anfitriona e Inglaterra
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El XI de Inglaterra
Este es el once de Tuchel: Jordan Pickford; Jarell Quansah, Ezri Konsa, Marc Guehi, Nico O'Reilly; Declan Rice, Elliot Anderson, Jude Bellingham; Bukayo Saka, Anthony Gordony Harry Kane.
El XI de México
De momento, vamos con con onces titulares.
Este es la alineación de Aguirre: Raúl Rangel; Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vásques, Jesús Gallardo; Erik Lira, Luis Romo, Gilberto Mora; Roberto Alvarado, Julián Quiñonesy Raúl Jiménez.
¡El México-Inglaterra se retrasa 1 hora por la tormenta eléctrica!
Ya es oficial. De momento, el partido entre México e Inglaterra se retrasa 1 hora. Ahora, empezará a las 03:00h CET debido a la tormenta eléctica extrema que se prevé en la hora del choque.
Buenas noches y bienvenidos/as a este directo.
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