México-Inglaterra: la batalla de la Viagra, la altitud del Azteca y el miedo al espionaje

La Viagra, una solución improbable pero real. No hay mejor muestra de la importancia del partido de octavos de final entre México e Inglaterra, que se disputará en el Estadio Azteca de la Ciudad de México durante la madrugada del domingo al lunes (02:00 horas en España), que la notoriedad mediática que ha tenido este medicamento durante la previa.

Porque Inglaterra sabe que no tiene simplemente un encuentro por delante. Tiene una verdadera batalla. Cruzarse ante México en este Mundial no es plato de buen gusto. Hacerlo en su casa, en un escenario con la mística del Azteca, con más de 80.000 voces empujando a la Tricolor, menos. Pero, de entre todas estas preocupaciones, en Inglaterra se han tomado muy en serio a un enemigo invisible que amenaza con condicionar cada esfuerzo: la altitud.

México - Ecuador, en imágenes / AGENCIAS

La Ciudad de México, situada a más de 2.200 metros sobre el nivel del mar, se ha convertido en una preocupación real para el entorno inglés. Los hombres de Thomas Tuchel han llegado al escenario del choque sin apenas margen de aclimatación, obligados a competir en unas condiciones a las que México está mucho más habituado. Allí, respirar cuesta más. Y, en el fútbol, mantener la lucidez cuando las piernas pesan es una prueba mental y física muy dura.

En ese contexto apareció la palabra más inesperada de la previa: Viagra. O, dicho de otra manera, sildenafil, su gran principio activo. La prensa británica ha especulado con la posibilidad de que el medicamento pueda ayudar a los jugadores ingleses a combatir los efectos de la altura. Su uso no está prohibido por la Agencia Mundial Antidopaje y su explicación médica tiene sentido, ya que ayuda a relajar los vasos sanguíneos y favorece la circulación pulmonar, algo que ha sido estudiado en escenarios de altitud, ayudando a respirar mejor, más allá del efecto que todo el mundo conoce.

Otra cosa es que esa solución termine siendo algo más que una anécdota viral. Pero el ruido que ha generado explica hasta qué punto el Azteca ha entrado en la cabeza de Inglaterra antes incluso de que ruede el balón. Medicamentos a un lado, la verdadera solución de Inglaterra se llama Harry Kane.

Los goles de Kane desatan la locura en Londres / Atlas News

El delantero del Bayern ha sido, una vez más, el faro competitivo de los ‘Three Lions’ durante el Mundial. Líder, referencia ofensiva y primer apoyo para descargar bajo presión, ha trasladado todo su colmillo en el club bávaro al combinado nacional y ya suma seis goles en estos cuatro partidos.

Lo más impactante es que su influencia va mucho más allá del gol. Su capacidad para jugar de espaldas, atraer centrales y liberar a los extremos será especialmente clave ante México, que intentará morder desde el primer minuto con el respaldo de su gente.

Pero México no llega a octavos solo por el factor ambiental. Llega por fútbol, por carácter y por una idea colectiva que ha ido creciendo durante el torneo gracias a la personalidad de Julián Quiñones y a un veterano Raúl Jiménez que responde de cara a puerta. Pero la Tricolor ha encontrado fuerza en el grupo, en una energía compartida que ayuda a que la selección compita completamente unida.

Julián Quiñones celebra el 1-0 ante Sudáfrica / EFE

El partido es de máxima tensión para ambos combinados. El sueño de México contra la obligación de Inglaterra. La presión está servida y la eliminatoria realmente empezó hace días. Inglaterra intentó mantener en secreto su hotel para evitar molestias nocturnas y cualquier intento de desestabilización. No lo consiguió del todo. La ubicación se filtró y la llegada del equipo estuvo acompañada de un inmenso dispositivo de seguridad. Tuchel, entre la ironía y la resignación, lo resumió con una frase: “Usaremos tapones”.

También hubo miedo al espionaje. Los ingleses retrasaron su llegada a Ciudad de México y permanecieron en Kansas hasta el último momento, conscientes de que cada detalle puede pesar en una eliminatoria así. La idea era cumplir con el tiempo mínimo exigido por la FIFA y reducir al máximo la exposición en territorio mexicano. La altura preocupa. El ambiente preocupa. Y todo lo que rodea al Azteca, también. Lo dicho, mucho más que unos octavos de final.