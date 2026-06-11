México inaugura su Mundial con una victoria que pudo ser goleada

El Mundial 2026 ya tiene su primera victoria. Y también su primera fiesta. México arrancó su Copa del Mundo con un triunfo convincente ante Sudáfrica (2-0) en un Estadio Azteca convertido en una caldera, con más de 80.000 aficionados entregados a una selección que ilusionó, dominó y pudo firmar una goleada mucho más amplia. Hubo goles, ocasiones para aburrir, tres expulsiones y el ambiente que solo un país anfitrión puede generar en el día con el que lleva años soñando.

El equipo de Javier Aguirre salió decidido a marcar territorio desde el primer minuto. Monopolizó la posesión, buscó profundidad por las bandas y encerró a una Sudáfrica muy replegada y resistente. El primer aviso llegó pronto, cuando Raúl Jiménez obligó a Williams a lucirse con una gran intervención tras un disparo desde el punto de penalti. La resistencia sudafricana apenas duró unos minutos más. Un grave error en la salida de balón permitió a Julián Quiñones recuperar cerca del área y definir con contundencia para inaugurar el marcador y, de paso, el Mundial.

El tanto no cambió el guion. México siguió atacando y acumulando ocasiones. Raúl Jiménez rozó el segundo con un cabezazo y más tarde estrelló un balón en el poste. Quiñones también lo intentó varias veces, Brian Gutiérrez probó fortuna desde la distancia y los centros de Reyes y Gallardo llevaron peligro constante al área africana. Sin embargo, entre la falta de puntería y algunas intervenciones de Williams, el partido llegó al descanso con un escaso 1-0 para lo visto sobre el césped.

Y eso que los locales siguieron perdonando tras el paso por vestuarios. Apenas había comenzado la segunda mitad cuando otro error en la salida de Sudáfrica dejó a Fidalgo ante una oportunidad clarísima. El centrocampista no acertó y la jugada terminó con un disparo alto de Brian Gutiérrez.

La selección mexicana celebra el gol de Quiñones en el partido inaugural del Mundial ante Sudáfrica / Sashenka Gutiérrez / EFE

La sensación de que México estaba dejando escapar vivo a su rival aumentó todavía más cuando, pese a jugar con diez desde el minuto 49 por la expulsión de Sithole —último hombre sobre Brian Gutiérrez en la frontal—, Sudáfrica tuvo su mejor ocasión del encuentro. Modiba sorprendió a Rangel con un disparo que se le escapó en primera instancia, aunque el guardameta reaccionó a tiempo para evitar el empate.

El 'killer' Raúl Jiménez

Fue un susto aislado. Porque el partido seguía teniendo un único dueño. Y el premio definitivo llegó en el minuto 70. Poco después de la entrada de Gilberto Mora, la gran joya del fútbol mexicano, Roberto Alvarado puso un centro perfecto desde la derecha y Raúl Jiménez apareció donde aparecen los grandes delanteros para fusilar de cabeza a Williams y desatar definitivamente la euforia del Azteca.

Con el estadio cantando a pleno pulmón el "Cielito Lindo", ese "canta y no llores", México siguió presionando en busca del tercero mientras Sudáfrica intentaba sobrevivir. La situación se complicó todavía más para los africanos cuando el VAR intervino para señalar una agresión de Zwane sobre Alvarado. Roja directa y nueve jugadores sobre el campo para afrontar el tramo final. Aún quedaba una última expulsión, en este caso para México. Ya en los minutos finales, César Montes vio la roja directa en una decisión muy protestada por los mexicanos y que añadió una última dosis de polémica a una noche cargada de emociones.

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No hubo goleada, aunque pudo haberla. Pero sí hubo victoria, espectáculo y una puesta en escena que confirma que México ha llegado a su Mundial dispuesto a disfrutarlo. El primer objetivo ya está cumplido. Y el Azteca, después de una noche como esta, ya sueña con mucho más