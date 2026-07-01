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MUNDIAL 2026
México - Ecuador, en directo: alineaciones, horario y toda la previa del partido de dieciseisavos del Mundial
Sigue en directo el partido de dieciseisavos del Mundial entre México y Ecuador
Habíamos avisado de que llovía, pero la suspensión nos ha pillado por sorpresa. Paciencia, amigos, paciencia. Mucha paciencia. ¡La noche es larga!
Pues parece que el partido va a empezar más tarde.
Será mejor para México que no se confíe porque Ecuador llega tras haber ganado 2-1 a Alemania, empatar 0-0 ante Curaçao y perder por la mínima ante Costa de Marfil. Es decir, tres goles a favor y dos en contra. Todo apunta a que será un partido apasionante ante México. Disculpen la ironía: esto del fútbol es impredecible.
Se me olvidaba: Ecuador pasó como tercera en un grupo en el que Alemania fue primera (ya eliminada) y Costa de Marfil (también está fuera) segunda. ¿Será la tercera eliminación del grupo Ecuador o romperá la maldición del grupo E?
Falta una hora. ¿Están tan nerviosos como un servidor?
Aquí tienen el once de Ecuador: Galindez, Franco, Ordóñez, Pacho, Hincapié, Vite, Caicedo, Yeboah, Plata, Angulo y Valencia.
Está lloviendo, y mucho, en Ciudad de México, pero el partido se juega, no sufran.
Otra cosa: hoy juegan El Tri contra La Tri. Estamos a la espera de saber la alineación de Ecuador.
Por cierto, ya tenemos once de El Tri. Ahí va:
Ojo con México, que llega a la eliminatoria tras haber hecho nueve de nueve en el grupo A. Cierto es que sus rivales fueron Sudáfrica, Corea del Sur y Chequia. Pero bueno, ahí están las tres victorias, con cinco goles a favor y ni uno solo en contra. Javier Aguirre, permítame parafrasear una de sus grandes sentencias: "Un whiskito y a escribir".
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