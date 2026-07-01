México - Ecuador, en directo: alineaciones, horario y toda la previa del partido de dieciseisavos del Mundial

Ojo con México, que llega a la eliminatoria tras haber hecho nueve de nueve en el grupo A. Cierto es que sus rivales fueron Sudáfrica, Corea del Sur y Chequia. Pero bueno, ahí están las tres victorias, con cinco goles a favor y ni uno solo en contra. Javier Aguirre, permítame parafrasear una de sus grandes sentencias: "Un whiskito y a escribir".