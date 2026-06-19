México celebra el pase, Lopetegui se engancha y Canadá hace historia: esto es lo que pasó esta noche en el Mundial

México 1 - Corea del Sur 0: El Tri ya está en dieciseisavos

El combinado mexicano resolvió su compromiso con madurez gracias a un error clamoroso del guardameta surcoreano Kim Seung-gyu en el arranque de la segunda mitad, dejando el balón en bandeja para que Luis Romo firmara el único tanto del encuentro. Con este resultado, México se convierte en la primera selección en certificar matemáticamente su pase, asegurando además el liderato del Grupo A gracias a la solidez defensiva de Rangel, que mantuvo la portería a cero por segundo partido consecutivo tras salvar un cabezazo coreano sobre la bocina.

Canadá 6 - Qatar 0: Goleada histórica empañada por una fractura

La histórica fiesta de uno de los anfitriones terminó de la peor manera posible en lo extradeportivo tras aplastar 6-0 a Qatar para firmar su primera victoria mundialista con los aciertos de Cyle Larin, Nathan Saliba, un autogol de Al Mannai y un espectacular triplete de Jonathan David. Sin embargo, la imagen del torneo llegó en el minuto 50 con una entrada criminal de Madibo que le rompió la pierna a Ismael Koné, una acción que el VAR castigó con expulsión directa. Lopetegui, el seleccionador qatarí también fue protagonista con un enganchón con el técnico canadiense.

Suiza 4 - Bosnia 1: Suiza impone su ley en Los Ángeles

El conjunto helvético no dio opción a la sorpresa en el Rose Bowl y pasó por encima de Bosnia y Herzegovina con un contundente triunfo que consolida sus primeros tres puntos en el Grupo B. Suiza dominó el ritmo del juego desde el inicio y desarmó la propuesta defensiva de su rival, cuya frustración se hizo evidente en el tramo final del encuentro al sufrir la expulsión de uno de sus futbolistas por roja directa en el minuto 80, sepultando cualquier intento de remontada.

Chequia 1 - Sudáfrica 1: Tablas estériles en un duelo directo

El equilibrio y la falta de puntería marcaron un choque directo que deja las espadas en todo lo alto dentro del Grupo A con un disputado empate entre checos y sudafricanos. El cuadro africano logró salvar un punto vital gracias a un gol de penalti transformado por Teboho Mokoena en el minuto 82 del partido, aunque los Bafana Bafana llegarán muy condicionados por las tarjetas de cara a la última jornada de la fase de grupos tras recibir varias amonestaciones en zonas críticas.

El menú del día: Turno para los Grupos C y D

Estados Unidos - Australia (21:00 h, Seattle, Grupo D)

Escocia - Marruecos (00:00 h, Boston, Grupo C)

Brasil - Haití (02:30 h, Filadelfia, Grupo C)

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Turquía - Paraguay (05:00 h, San Francisco, Grupo D)