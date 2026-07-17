Los meteorólogos coinciden sobre el tiempo para la final del Mundial: "Hay una menor probabilidad, pero aún existe"

Todo está listo en el MetLife Stadium para la gran final del Mundial entre España y Argentina. Sin embargo, en las horas previas al encuentro la atención no está puesta únicamente en lo que ocurra sobre el césped, ya que la evolución del tiempo mantiene en alerta a la FIFA por el riesgo de tormentas eléctricas y el episodio de contaminación que afecta a Nueva York y Nueva Jersey.

Aunque las previsiones han mejorado en las últimas horas y la probabilidad de tormentas ha disminuido de cara al inicio del partido, los meteorólogos no descartan por completo la presencia de rayos: "Hay una menor probabilidad, pero aún existe", ha explicado Bryan Ramsey, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional (NWS).

Si finalmente se detecta actividad eléctrica en un radio de 13 kilómetros del estadio, la FIFA aplicará su protocolo de seguridad. El reglamento establece que el partido deberá detenerse de inmediato, y jugadores, árbitros y resto de participantes se retirarán a los vestuarios. El encuentro solo podrá reanudarse cuando hayan transcurrido al menos 30 minutos desde el último rayo registrado. Si durante ese tiempo vuelve a producirse una descarga eléctrica dentro del perímetro de seguridad, la cuenta atrás comenzará de nuevo.

Una niebla naranja cubre por completo Toronto debido a los incendios / e

Si solamente hay lluvia, esta no obligaría a suspender el encuentro, salvo que el estado del terreno de juego hiciera imposible la práctica del fútbol. La principal preocupación son las tormentas eléctricas, ya que el MetLife Stadium es un recinto al aire libre y sin techo retráctil, por lo que cualquier decisión dependerá de la evolución de las condiciones meteorológicas.

Más allá de esa incertidumbre, las previsiones apuntan a una tarde marcada por el calor y la humedad, con temperaturas que rondarán los 31 grados.

A esa situación se añade el humo procedente de los incendios forestales activos en Canadá, que durante los últimos días ha deteriorado la calidad del aire en Nueva York y Nueva Jersey. Las autoridades han recomendado limitar la actividad física al aire libre, especialmente entre las personas con problemas respiratorios.

"Las zonas donde el humo es más denso pueden provocar problemas respiratorios. Por lo tanto, aquellas personas que sean un poco más sensibles o que padezcan problemas respiratorios quizá deban permanecer en el interior el mayor tiempo posible", explicó el meteorólogo de AccuWeather Alex DaSilva.

El MetLife Stadium en Nueva Jersey albergará la final del Mundial el próximo 19 de julio / EFE

A pesar de todo, el pronóstico es ahora más favorable que hace unos días. Los modelos meteorológicos prevén lluvias durante el sábado y la llegada de un frente frío antes del domingo, un cambio que debería reducir tanto la presencia de humo como el riesgo de tormentas antes del inicio del partido.

Noticias relacionadas

"El sábado va a llover mucho, así que eso debería disipar gran parte del humo. El domingo por la mañana veremos cómo un frente frío atraviesa la zona y debería disipar cualquier resto de humo que quede", aseguró DaSilva. Salvo un cambio de última hora, todo apunta a que España y Argentina podrán disputar la final con normalidad, aunque la FIFA mantendrá un seguimiento constante de la evolución meteorológica.