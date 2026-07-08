Messi, lo nunca visto

Hay futbolistas que hacen historia. Y luego está Lionel Messi, que la reescribe cada vez que pisa un campo. Ante Egipto, en un partido que parecía escapar de las manos de Argentina, el capitán volvió a desafiar cualquier lógica competitiva. Primero dibujó un centro medido para que Cuti Romero recortara distancias. Después apareció donde siempre aparece cuando el escenario lo exige para firmar el 2-2. Una asistencia y un gol. Otro capítulo para una carrera que hace tiempo dejó de medirse en títulos o estadísticas y empezó a hacerlo en dimensiones históricas.

Lo extraordinario ya no es que Messi decida partidos o sostenga a su selección. Lo verdaderamente asombroso es que siga haciéndolo con 39 años, en su sexta Copa del Mundo y contra el paso del tiempo. Mientras otros llegan al Mundial para despedirse, él sigue llegando para competir, liderar y marcar diferencias. Como si el reloj hubiera decidido rendirse ante el mejor futbolista de todos los tiempos.

Si alguien pensaba que el Mundial de 2026 sería un torneo de transición para la leyenda argentina, la realidad se ha encargado de desmontar esa teoría. Messi está firmando una competición descomunal, siendo el gran referente ofensivo de Argentina y el jugador que más impacto tiene en el campeonato. No solo lidera a la vigente campeona del mundo. También domina las estadísticas individuales más importantes y vuelve a provocar la admiración unánime del planeta fútbol.

Leo Messi rompió a llorar tras el pitido final / EFE

El mundo se rinde a Messi

El mundo del fútbol se ha rendido definitivamente al capitán argentino. Desde el vestuario, Julián Álvarez confesó que "no hay palabras para describir a Messi" y volvió a definirlo como "el mejor jugador del mundo y de la historia". Fuera del césped, leyendas como Ronaldo Nazário, Thierry Henry o Rio Ferdinand han insistido durante este Mundial en la misma idea: lo de Messi ya no admite comparación. Solo queda disfrutar de un futbolista que, a los 39 años, sigue dominando el mayor escenario del fútbol.

Las cifras explican por qué Messi está siendo el gran protagonista del Mundial. El capitán argentino domina prácticamente todos los registros ofensivos del torneo. Es el máximo goleador con ocho tantos, el futbolista que más remates ha intentado (29) y también el que más disparos entre los tres palos acumula (17). A ello se suma su capacidad para generar peligro, liderando la clasificación de grandes ocasiones creadas (6), y una eficacia sobresaliente de cara a portería, con un rendimiento de +3,34 goles respecto a los esperados (xG).

Además, posee la mejor valoración media del campeonato según WhoScored (9,06), es el jugador con más participaciones directas en goles (9, entre tantos y asistencias) y el que más pases filtrados ha intentado (11). Un dominio absoluto que confirma que, a sus 39 años, Messi no solo sigue siendo decisivo, sino que sigue marcando el ritmo del fútbol mundial.

Rompe todos los récords

La noche frente a Egipto volvió a convertirse en una exhibición. Con la asistencia para el gol de Cristian Romero, Messi alcanzó las 10 asistencias mundialistas, una cifra que le sitúa como el máximo asistidor en la historia de la Copa del Mundo. Un registro todavía más valioso porque, a diferencia de otros precedentes históricos, todas sus asistencias son plenamente reconocidas y documentadas.

Lionel Messi, junto a Lautaro Martínez durante el choque ante Egipto / EUP

Después llegó el gol. El número 21 en los Mundiales, ampliando todavía más su ventaja como máximo goleador histórico de la competición. Detrás aparecen Miroslav Klose (16) y Kylian Mbappé (19), aunque el argentino continúa ampliando una marca que parecía inalcanzable. Además, el tanto le permitió prolongar otra secuencia legendaria. Leo sigue encadenando partidos marcando en la máxima competición y alcanzó a Guillermo Stábile como el argentino con más goles en una misma edición del Mundial.

Noticias relacionadas

Pero quizá el récord más impresionante sea otro, uno imposible de cuantificar: el de seguir sorprendiendo cuando parecía que ya no quedaba nada por inventar. Porque cada Mundial parecía destinado a ser el último gran capítulo de Lionel Messi, sin embargo, él insiste en escribir uno más. La historia del fútbol lleva dos décadas intentando encontrar el final perfecto para su carrera. Messi, mientras tanto, sigue cambiando el guion.