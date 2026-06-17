Messi, sobre sus lágrimas: "Es una cuestión ajena a lo deportivo, pasé unos días difíciles"

Leo Messi se explicó tras su exhibición ante Argelia, el capitán arrancó reconociendo la carga emocional con la que llegaba a este estreno tras una semana que no ha sido sencilla en el plano interno. "Es una cuestión ajena a lo deportivo, pasé unos días difíciles. La emoción fue por eso", confesó el '10' nada más empezar, mostrando un profundo agradecimiento hacia el núcleo de la Albiceleste: "Agradezco a mis compañeros, al cuerpo técnico y a la delegación".

Ya en el plano futbolístico, Messi valoró la victoria en los primeros compases del campeonato. "Siempre los primeros partidos de un Mundial son difíciles, y se está viendo que nadie regala nada", advirtió el delantero, quien radiografió el nivel actual del torneo: "Es un Mundial competitivo con selecciones bien trabajadas".

Respecto al desarrollo del juego, admitió que el equipo tuvo que madurar el triunfo de menos a más tras el pitido inicial. "Por suerte me encuentro bien. Era clave ganar un partido difícil y es bueno empezar ganando", apuntó, detallando el cambio de ritmo del encuentro tras el descanso: "Nos costó el primer tiempo, pero en el segundo ya hicimos distancia".

Esta madurez sobre el césped se sustenta, según el capitán, en la sintonía y la salud interna de la que goza el grupo humano en la concentración. "Es lindo comenzar de esta manera, con un vestuario muy unido y muy fuerte, y esto viene bien. Ahora toca disfrutar con mi familia y con mis compañeros".

A sus 38 años, el futbolista de Rosario afronta este tramo de su carrera con una perspectiva de absoluta gratitud, asumiendo que todo lo que llegue a estas alturas es un extra a su ya de por sí legendaria trayectoria.

"Me pone muy feliz haber vivido todo lo que me tocó. Lo que me está tocando vivir ahora es de yapa", admitió el capitán albiceleste utilizando un modismo muy argentino que equivale a un regalo, una propina o un extra inesperado. "Estoy muy feliz y agradecido con este grupo hermoso, lo disfruto mucho", zanjó al respecto.

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Para finalizar, Messi volvió a rendirse ante el idilio que mantiene la hinchada con este equipo, una marea que ha vuelto a responder con contundencia en los estadios norteamericanos como ya lo hizo en la pasada cita mundialista. "Argentina es una locura, volvimos a llenar el estadio", exclamó el capitán. El '10' concluyó su intervención ensalzando el tremendo sacrificio logístico que realizan los seguidores por acompañar al bloque: "Hay que agradecer el esfuerzo. En Qatar, en Estados Unidos... la gente hace un esfuerzo muy grande. Solo queda agradecerle; tenerles con nosotros siempre es una ventaja".