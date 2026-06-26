Messi titular, Messi suplente: la gran duda en Argentina

Leo Messi y su Argentina se clasificarán para los dieciseisavos de final como primeros de grupo. Pase lo que pase en la última jornada. Los cinco goles del astro argentino, tres ante Argelia y dos ante Austria, permiten a Lionel Scaloni ahorrarse esfuerzos en el intrascendente duelo frente a Jordania.

Afronta el seleccionador de la Albiceleste una tercera jornada en la que deberá tomar decisiones importantes de cara a la gestión de cargas de su plantilla, con vistas a la primera eliminatoria a vida o muerte del próximo 3 de julio en Miami, ante un rival todavía por determinar que saldrá del grupo de España.

En esa tesitura aparece el nombre de Julián Álvarez. En pleno debate generado por el propio futbolista sobre su futuro, le toca ahora a la Araña hablar en el campo. Tras ser suplente en los dos primeros partidos y disfrutar únicamente de una hora de juego en lo que llevamos de Mundial, todo apunta a que el todavía delantero rojiblanco será titular ante Jordania para dar descanso a Lautaro.

Julián Álvarez durante el calentamiento del Argentina-Austria del Mundial 2026 / EFE

La del '9' será solo una de las múltiples modificaciones que se esperan en el once de Scaloni la madrugada del próximo domingo 28 de junio. El seleccionador pretende mantener a todo el grupo enchufado y aumentar la competencia interna de cara a la recta final del torneo. Y qué mejor manera que darle la oportunidad a aquellos futbolistas todavía inéditos en este Mundial o con poca presencia hasta el momento.

Además, más allá del estado físico, también entra en juego el aspecto disciplinario: Leandro Paredes y Facundo Medina están apercibidos y una amarilla les privaría de disputar los dieciseisavos, por lo que también apuntan a ser suplentes, a diferencia de un Dibu Martínez que sí estará bajo palos, según las últimas probaturas de Scaloni en los entrenamientos.

“Todos hubiéramos firmado ganar los dos partidos. La idea sí es darle la posibilidad de que jueguen la mayoría, creo que lo merecen y siempre que el partido lo permita lo haremos”, deslizó Scaloni después de sellar la primera plaza. Podrían entrar en escena futbolistas como Otamendi, Gonzalo Montiel, Senesi o Tagliafico en defensa, Palacios y Nico Paz en la medular y Giuliano Simeone y Lo Celso en ataque.

El ¿debate? Messi

Y con todo ello aparece el gran debate: Leo Messi, sí; Leo Messi, no. ¿Qué hará Lionel Scaloni con su gran estrella? En Argentina aseguran que la duda sobre la titularidad del jugador de Inter Miami está sobre la mesa.

Leo Messi, la gran duda en la última jornada / Europa Press

El crack argentino se puede permitir el lujo de, con poco esfuerzo, decantar la balanza e incluso anotar 'hat-tricks' y 'dobletes'. Además está en juego la Bota de Oro del Mundial con varios pretendientes como Mbappé o Haaland y, sobre todo, la carrera por ser el máximo goleador de la historia de la Copa del Mundo: Messi le saca dos goles de ventaja a Mbappé, que será titular seguro esta noche ante Noruega precisamente en busca de ese récord.

Entrará en juego entonces la palabra de Leo. Él mismo será quien decida si reserva fuerzas a sus 39 años -en Catar 2022 no lo hizo- o si se ve capaz de solventar el duelo ante una débil Jordania que, sobre el papel, no obligará a la Albiceleste a realizar grandes esfuerzos físicos. También hay que tener en cuenta que el resultado será intrascendente para Argentina en términos clasificatorios.