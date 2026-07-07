Las lágrimas de Messi emocionan a Argentina

Leo. Siempre, Leo. Leo, en la fase de grupos. Leo, en dieciseisavos. Leo, en octavos. Messi se está encargando, por si había cualquier tipo de duda, de convencer al más incrédulo. Al que todavía le sitúa por debajo de otros futbolistas terrenales. A los 39 años recién cumplidos, el rosarino no se está arrugando en un Mundial en el que está compitiendo en el apartado realizador con dos bestias pardas como Erling Braut Haaland y Kylian Mbappé.

Cuando el adiós de Argentina era prácticamente un hecho, con Egipto dominando 0-2, una doble genialidad del '10' sacó a la Albiceleste del atolladero. Asistencia, octavo gol del torneo y una nueva remontada para meterse en cuartos. Sí, sufriendo, pero Argentina ya está en cuartos.

Messi, haciendo ejercicios de calentamiento previos al Argentina-Egipto / EFE

Messi no se achantó. Ni Con el marcador adverso después del inapelable cabezazo de Yasser Ibrahim para los faraones, Messi tuvo la opción de empatar la contienda desde los once metros. Tagliafico cayó derribado y el colegiado francés Letexier no lo dudó. Penalti claro. Messi, como no podía ser de otra forma, asumió la responsabilidad. La plantó en el punto fatídico y golpeó con fiereza a la izquierda de Shobier. El portero egipcio, no obstante, adivinó las intenciones del mejor futbolista de todos los tiempos y evitó el equilibrio en Atlanta.

Récord negativo

El fallado ante Egipto es el segundo penalti que no convierte Messi en la presente edición de la Copa del Mundo, ya sucedió ante Austria, y el cuarto en total. Erró en 2018 ante Islandia y en 2022 frente a Polonia, con Szczesny ganándole la partida en aquella ocasión. La cuenta oficial de los Records Guinness no perdió la oportunidad de destacar el hito negativo del exazulgrana.

El '10' tuvo la oportunidad de redimirse sobre la media hora de juego, con un libre directo lejano ejecutado con precisión y que escupió el palo cuando la grada argentina celebraba el empate.

Mazazo y acoso y derribo

Egipto dio un lógico paso atrás con el 0-1 y duplicó sus vigilancias defensivas, especialmente sobre Messi, el único que tiraba del carro ante el bajo rendimiento de sus compañeros. Ni Julián Álvarez ni Enzo Fernández aparecían, tampoco Lautaro Martínez cuando ingresó en el campo, y al '10' se le multiplicaba el trabajo ante la tupida retaguardia africana. El 0-2 en una rápida transición fue dinamita en la esperanza argentina.

Pero con Messi, nunca digas nunca. Cuando peor estaba Argentina, cuando la sensación que la eliminación era un hecho, Leo puso un caramelito a la cabeza del Cuti Romero para establecer el 1-2. Décima asistencia del rosarino en los Mundiales superando a Diego Armando Maradona. Ahí es nada.

El exazulgrana, una vez más, se cargó a todo un país a sus espaldas, a un equipo que, sin él, sufriría más de lo que sufrió ante Cabo Verde y Egipto. Y él, sólo él, tenía que poner el 2-2 con un zurdazo mordido que se coló por el único hueco que había. La remontada estaba servida, la había servido Messi en bandeja para que Enzo pusiera el 2-3. Y Messi rompió a llorar. A llorar de emoción, sacando toda la tensión acumulada. Lágrimas compartidas por todo un país que sigue en sus manos.