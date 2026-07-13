Messi reta a Kane en un duelo histórico: "Inglaterra es especial"

A Leo Messi le acompaña el relato de que nunca había jugado tan liberado como a sus 39 años. Hay motivos para comprar el argumento: ganar el Mundial de Qatar fue el gran alivio de su carrera. También el triunfo que dio sentido a toda su historia con Argentina.

Pero, incluso ahora que se sabe querido de verdad por sus compatriotas, Messi ha dejado imágenes de puro dramatismo argentino en este Mundial. Seguramente porque sabe que es su último baile con esta camiseta. Y también porque se le acaba el tiempo: que no habrá más capítulos trascendentes —con Leo nunca se sabe— en lo que le queda de carrera.

Un Messi emocionante (y emocionado)

Por todo esto está siendo emocionante asistir a las actuaciones de Messi en este Mundial. Porque podemos estar ante sus últimos coletazos en la élite y porque es asombroso verle competir tan cerca de los 40 con esta pasión. Ni siquiera una Argentina lejos del nivel futbolístico de Qatar ha minimizado su impacto. Al contrario: Messi suma ya 8 goles y compite por ser el MVP de este campeonato.

Ante Austria, Argentina volvió a demostrar que es la selección que más sabe sufrir del campeonato. También la que más se aplica por su estrella. Esta vez apareció Julián. Una gran noticia para una selección que necesita sumar efectivos para llegar a la final.

De Kane a Bellingham

Le espera en semifinales un equipo que empezó siendo la Inglaterra de Kane y está acabando el campeonato entregada a la personalidad y los goles de Bellingham. Ante Noruega marcó dos goles y será una de las grandes preocupaciones de Argentina.

También un Kane que suma 6 goles en este campeonato y está demostrando que, más allá de su aportación goleadora, es clave en el juego de Inglaterra. A sus 32 años y tras una temporada formidable en el Bayern, se medirá a Messi.

Máximo goleador histórico de Inglaterra, Bota de Oro en Rusia 2018 y autor de una temporada descomunal, el delantero inglés busca el gran título que aún falta en su palmarés.

Kane debutó con la selección en marzo de 2015, en un partido de clasificación para la Eurocopa, y 11 años después quiere hacer historia. Tras sumar 61 goles en 51 partidos con el Bayern de Múnich en todas las competiciones, en el Mundial está viendo portería con facilidad.

El delantero también protagonizó uno de los momentos virales del Mundial cuando se quedó sin voz durante una entrevista postpartido. Otro momento estelar fue cuando un periodista le recordó que “los ingleses tenemos tres certezas en la vida: la muerte, los impuestos y Kane haciendo goles”.

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Mientras Inglaterra le tiene fe a los goles de Kane, Argentina le reza a un Dios llamado Messi. Los dos acapararán los focos en un partido que trasciende el fútbol con el recuerdo de Las Malvinas de 1982. "Inglaterra es especial" recordó Messi, tras derrotar a Suiza.