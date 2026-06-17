Messi responde a Mbappé y Haaland con un hat-trick y Argentina golea a Argelia

Kylian Mbappé presentó sus credenciales con un doblete contra Senegal, ganó Francia 3-1. Luego apareció en escena Haaland, en su estreno mundialista y se unió a la fiesta con otros dos tantos en la goleada de Noruega a Irak (1-4). Lo mejor, sin embargo, estaba por llegar: Leo Messi replicó a los otros gallos de la Copa del Mundo con un recital marca de la casa.

El ‘10’ firmó un hat-trick para la eternidad con el que Argentina derrotó por 3-0 a una correosa Argelia. Es una respuesta contundente e intimidatoria. El mayor de todos mostró que está para liderar a la campeona en su objetivo de retener el título e intentar repetir el hito de Brasil en 1962 (venía de ganar en 1958).

Con su triplete, Messi se sitúa como máximo goleador momentáneo de esta edición y, lo más trascendente, iguala al alemán Miroslav Klose como máximo goleador histórico de la competición con 16 dianas.

Un primer gol con el que superó a Pelé

En el mismo momento en que rodó el balón en Kansas, Leo Messi celebró sus 200 internacionalidades con la Albiceleste y se convirtió en el primer jugador de la historia en disputar seis Mundiales.

Rápidamente, quiso darse un homenaje. Abrió el marcador, tras controlar y rematar con exquisitez dentro del área pequeña (min. 5). Lástima que estaba en fuera de juego.

Y el peligro se trasladó de un área a otra con otro golazo. Ibrahim Maza dio una gran asistencia para Chaïbi, que aprovechó un error de marcaje para rematar de primeras al ángulo corto de la portería de Dibu Martínez. El VAR, sin embargo, anuló el tanto por un fuera de juego milimétrico. Dos sustos que apimentaron un arranque nervioso.

Leo estaba enchufadísimo. Le dieron espacio y olió sangre. Controló desde fuera del área y se sacó un trallazo. Falló Luca Zidane en su intento de rechazar el obús y, por fin, subió el 1-0 al marcador (min. 17). Se emocionó el '10' en la celebración, no era para menos.

Leo Messi celebra el gol que abrió el marcador en el Argentina-Argelia / AMY KONTRAS

Esta fue una diana histórica, porque Messi se situaba en el futbolista con más participaciones en goles en un Mundial alcanzando las 22 (14 tantos y ocho asistencias) y superando las 21 de Pelé (12 tantos y nueve asistencias). Una hora después colocaba el listón en los 24 (16 tantos y ocho asistencias)

Además, igualaba a Cristiano Ronaldo como goleador en cinco ediciones mundiales y al mítico Roberto Rivellino, llegando a cinco goles en el torneo desde fuera del área.

El tanto certificaba las buenas intenciones futbolísticas de la Albiceleste, la selección que, junto con España, cuenta con el mejor centro del campo del torneo. Scaloni agrupa a sus cuatro medios y, esta vez, sin embargo, encontraba dificultades para poner en práctica su propuesta ante una Argelia que defendía bien y que, en ataque, inquietaba a una zaga argentina que, sorprendentemente, no transmitía seguridad. Estaba algo tensa e incómoda la campeona. El estreno no es un trago fácil para casi nadie.

La hora de Julián

Era un partido áspero para Argentina. Y, tras dar diez minutos de margen en el segundo tiempo, Scaloni dio entrada a Julián Álvarez por un Lautaro que solo había hecho una finalización, y a Nico González en lugar del también colchonero Almada. La historia del encuentro cambió a partir de ahí.

Leo Messi marcó el 2-0 aprovechando otro error de Luca Zidane, que no pudo blocar un lanzamiento de larga distancia de McAllister. El ‘10’, atento, cogió el rebote para liquidar la contienda (min. 60). Cualquier posibilidad argelina moría en ese momento.

Argentina respiró y se soltó con un Messi desatado que aún quería más. Se sacó de la chistera otra genialidad. Marcó por segunda vez desde fuera del área, llevando a la locura el Arrowhead Stadium, convertido ya en La Bombonera o el Monumental de Núñez.

Scaloni, listo, no quiso exprimir más a su líder y lo sacó en el minuto 80 por Nico Paz. Argentina había ido de menos a más, en un partido en el que supo crecer en la adversidad. Salvó el honor de los sudamericanos, que hasta ahora no conocían la victoria.

Este es un equipo con hambre, con automatismos, la experiencia de ser campeón y, claro, con el diferencial de contar con el mejor que nunca hubo.Tiene tantos recursos y variaciones que se puede permitir el lujo de golear sin tener que depender de la inspiración de sus dos '9', Lautaro y Julián, por el que suspira el Barça, que son dos extraclases.