Messi se resiste a abandonar el Mundial

Continúa desafiando las leyes del tiempo y reescribiendo la historia del fútbol. A sus 39 años, una edad en la que la gran mayoría de los futbolistas ya están retirados, Leo Messi está siendo el faro y el jugador más destacado de una selección argentina que ya se ha clasificado para las semifinales del Mundial.

El combinado albiceleste certificó su pase a la penúltima ronda tras superar a Suiza por x-x. Aunque no fue el mejor partido de Messi en la Copa del Mundo y no participó tanto en el juego como en otras ocasiones, el '10' volvió a ser decisivo.

Messi, en el duelo de octavos ante Egipto / CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH / EFE

A poco de arrancar el encuentro, en el 10', Messi ejecutó un córner preciso que Alexis Mac Allister, el centrocampista del Liverpool, cabeceó a la red para firmar el único tanto del encuentro. Una genialidad aislada que bastó para sellar la clasificación.

Con este pase de gol ante el conjunto helvético, Messi logró su enésimo récord personal al convertirse en el máximo asistente de la historia de los Mundiales. Una marca histórica que se suma a un palmarés individual imponente en el torneo: tras este partido, el capitán argentino ya se ha convertido oficialmente en el jugador con más partidos jugados, más minutos disputados, más victorias, más goles marcados y más asistencias de la historia de la competición.

Para la eternidad

Más allá de las estadísticas globales, Messi está viviendo un momento muy bueno, firmando la que seguramente está siendo su mejor Copa del Mundo a nivel individual. En lo que va de torneo, registra una tarjeta de ocho goles y dos asistencias, erigiéndose como el líder absoluto de su país.

Messi, en acción ante Suiza / CHRISTOPHER NEUNDORF / EFE

Gracias a este rendimiento, Messi ya está a un solo paso de disputar la que sería su segunda final mundialista y, además, su segunda final seguida. En caso de lograr acceder al último partido y ganarlo, el atacante conseguiría el segundo Mundial de su historia y el segundo de forma consecutiva.

Ante Inglaterra el miércoles

El próximo reto de la albiceleste ya tiene fecha y rival de máxima rivalidad. La Argentina de Lionel Messi buscará el billete definitivo a la final ante Inglaterra el próximo miércoles (21:00), en un duelo de semifinales que promete paralizar el planeta fútbol.