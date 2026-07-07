Messi también quiere ser faraón

Leo Messi y Argentina están en octavos de final. En ese orden. Porque el astro rosarino ha sido, con diferencia, de los pocos que ha convencido a su gente. Con 7 goles en 3 partidos y un ratito, el que tuvo ante Jordania, a sus 39 años sigue siendo absolutamente determinante. Pero en tierras albicelestes hay preocupación, especialmente tras el partido contra Cabo Verde, porque saben que él solo no podrá conquistar la cuarta estrella y no hay muchas señales de que las estrellas se sumen a la causa.

El conjunto de Lionel Scaloni necesitó la prórroga para tumbar a la combativa Cabo Verde de Bubista. Un 3-2 que, sin Leo Messi, podría haber terminado en tragedia y que dibujó una interesante pregunta: ¿el resultado fue mérito de los Tiburones Azules o demérito de Argentina? Seguramente, un poco de las dos cosas.

“Tenemos que afrontar la realidad. Esta selección ha cambiado radicalmente, y no está claro cómo ni por qué. El partido ante Cabo Verde ha sido el peor de esta edición del Mundial, con un rendimiento mediocre y pocas jugadas de ataque. Solo Lionel Messi mantiene su nivel; se ha reinventado y marcó su séptimo gol, pero la selección no está a su altura y ha vuelto a errores viejos, como jugar para él en vez de con él”, se puede leer en un artículo del medio argentino TyC.

Messi sigue siendo el rey / AGENCIAS

Messi está intratable. El rey del fútbol también se ha convertido en el rey de los Mundiales, por lo menos en lo que a goles se refiere. Con 20 goles, el actual jugador del Inter Miami lidera una tabla que hasta hace cosa de un mes encabezaba Miroslav Klose, con 16 dianas. Kylian Mbappé le pisa los talones con 19.

El sueño de Egipto y Salah

Sea como fuere, y aunque Argentina no esté bien, Messi quiere más. En 2022 se puso el bisht en Qatar, aquella túnica con la que levantó la Copa del Mundo al cielo de Lusail, y en esta edición ya luce la corona de máximo artillero. Ahora quiere convertirse en faraón ante el Egipto de Salah, en Atlanta, este martes a las 18:00 horas en España.

Lionel Messi y Rodrigo De Paul, de Argentina, celebran un gol ante Cabo Verde / EFE

Una prueba, sobre el papel, de dificultad media-fácil, pero que, si encaran con el mismo acierto que ante Cabo Verde, puede terminar en accidente. Y, para evitarlo, Scaloni debe dar con la tecla para que alguien más allá de Messi encuentre su brillo. Es el turno de los Lautaro, Julián, Enzo, Mac Allister o Almada. El genio frotará la lámpara, pero deben estar preparados por si las cosas se tuercen.

Enfrente estará una Egipto más que correcta, con mucha pólvora arriba, con el jugador del Manchester City Omar Marmoush y el talento de Emam Ashour. Y no hay que olvidarse de Mo Salah, el gran faraón, que está completamente decidido a hacer historia en su último baile mundialista.

Mohamed Salah, con Hamza Abdelkarim / JEFFREY MCWHORTER / EFE

Sus lágrimas de emoción al eliminar a Australia demuestran que no es un torneo más para él. Es su último intento de hacerse aún más grande, porque en Egipto no hay duda de que ya es eterno. Egipto tiene mucho que ganar y prácticamente nada que perder, porque pocos confían en sus posibilidades.

En cambio, en Argentina hay presión. Porque si dejan escapar una oportunidad como esta para colarse en cuartos de final, será una cuestión de Estado. Lo que está más que claro es que por Messi no será.