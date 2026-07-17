Leo Messi o Lamine Yamal: la final del Mundial decidirá el Balón de Oro

La final del Mundial entre España y Argentina definirá mucho más que al campeón del mundo, también al Balón de Oro de la temporada 2025/26. Leo Messi y Lamine Yamal, dos futbolistas formados en La Masia y que comparten una fotografía icónica, batallan por el prestigioso galardón individual. Los pronósticos sitúan al argentino como el favorito, mientras que el español se encuentra en la segunda posición.

Leo Messi, en busca de su segunda Copa del Mundo, ha sido clave en el viaje de Argentina hasta la final. El '10' ha marcado ocho goles, el que más en todo el Mundial junto con Mbappé, y ha repartido cuatro asistencias, números que lo aúpan al primer puesto en la lucha por el Balón de Oro, con un 42% de posibilidades. Además de su impacto con la 'Albiceleste, Messi tuvo un papel relevante en la primera liga del Inter Miami, con 35 tantos y 23 asistencias en la MLS.

Leo Messi, la estrella de Argentina / Europa Press

La web del Balón de Oro, incluso, ha publicado un artículo explicando que un futbolista que no juega en Europa también es apto para ganar el título individual. De hecho, Messi alzó el octavo en 2023 cuando ya era jugador del Inter Miami. "Es perfectamente posible ganar el Balón de Oro sin jugar en un club europeo. Históricamente, parece más difícil, pero el creciente poderío de algunas ligas fuera de Europa está cambiando las cosas", reza el escrito de la web del Balón de Oro.

En segundo lugar se encuentra Lamine Yamal, con un 29% de posibilidades. Pese a que su impacto en el Mundial ha sido menor, pues solo ha podido marcar un gol, el buen papel de España, sumado a su buena temporada con el FC Barcelona, con el que ha anotado 24 dianas y 16 pases de gol en 45 partidos y ha ganado LaLiga y la Supercopa de España, lo sitúan entre los candidatos.

Lamine Yamal podrá jugar la final del domingo ante Argentina sin problemas / Europa Press

En caso de ganarlo, la estrella de 19 años se convertiría en el jugador más joven en conquistar el Balón de Oro, superando a Ronaldo Nazario, que lo obtuvo con 21. Para ello, la selección española deberá derrotar a Argentina en la final del Mundial, que se celebra el próximo domingo 19 de julio.

El 'top-5' de candidatos al galardón lo cierran Harry Kane, con un 16% de opciones tras haber marcado 72 goles esta temporada, Ousmane Dembélé, con un 3% de posibilidades de repetir título, y Kylian Mbappé, con un 2%, después de un año en blanco con el Real Madrid y la selección francesa.