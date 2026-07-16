Messi: "Este Mundial es una locura, este equipo nunca les dejará tirados"

Leo Messi sigue siendo eterno. El crack de la albiceleste volvió a dejar a todo el planeta con la boca abierta tras dejar dos asistencias para la historia y eliminar a Inglaterra en las semifinales del Mundial. Los argentinos volverán a jugar una final y será la tercera en los últimos cuatro Mundiales.

El '10' nunca dejó de creer a pesar de las adversidades que tuvo que pasar su selección. Inglaterra se avanzó en el marcador con un gol de Gordon, pero los tantos de Enzo y Lautaro le dieron la vuelta al choque. Los dos a pase del mejor jugador de la historia.

La felicidad de Messi era evidente dentro del campo cuando celebró el pase a la final por tercera vez en su exitosa carrera. El '10' tendrá una nueva oportunidad de ser campeón del mundo y dejó clara su emoción tras el encuentro:

“Este Mundial es una locura y estar en otra final es increíble. A los argentinos les digo lo mismo que en Qatar: disfruten, este equipo nunca les dejará tirados”, dijo Leo Messi en zona mixta tras eliminar a Inglaterra.

Scaloni se funde en un emotivo abrazo con Messi / Agencias

Messi habló fuera del terreno de juego, pero sobre todo en el campo, donde volvió a salvar a su país en un partido que va mucho más allá del fútbol en Argentina.

Dentro del césped, Leo y De Paul dejaron una imagen preciosa celebrando el pase a la final con un sentido abrazo: "No nos íbamos, papá, lo hicimos otra vez", dijo el '10' a su inseparable amigo tras hacer historia.

Maradona marcó dos goles para eliminar a Inglaterra en el 86; Messi dio dos asistencias para dar la vuelta en una eliminatoria que pintaba muy fea. Messi ya era eterno, pero ganar a Inglaterra en un Mundial con semejante exhibición lo eleva a unos altares nunca antes vistos en el mundo del fútbol.