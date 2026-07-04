Messi solo lucha contra Messi

Cuando empezaban a aparecer los 'haters', esos mismos odiadores de siempre cuya vida triste les obliga a intentar que el resto de las vidas también lo sean, cuando Messi deambulaba por el césped del Miami Stadium, que desde hace un tiempo es su casa, cuando se había llegado ya al primer cuarto del partido, ese que marca la pausa de hidratación, cuando hay quien insiste en retirarle, en decir que ya está, que todo pasó, que a la cama.... Fue entonces cuando dijo, ¿pero con quién os pensáis que estáis tratando?

DALLAS (United States), 28/06/2026.- Lionel Messi of Argentina celebrates after scoring his team's third goal during the FIFA World Cup 2026 group stage match Jordan against Argentina, in Dallas, USA, 27 June 2026. (Jordania) EFE/EPA/ALBERT PENA / ALBERT PENA / EFE

Y sí, fue ahí cuando Leo Messi, GOAT, el más grande de todos los tiempos, al que Laporta traicionó y le dijo que ni de broma iba a volver a vestir la camiseta del Barça, que su tiempo de blaugrana había pasado, que si quería ya podía ir vendiendo su casa en Castelledefels, cuando los palmeros ya le daban por amortizado y prácticamente muerto, cuando incluso en Qatar le daban por acabado, ese canterano blaugrana, que llegó en 2000 a La Masia y que se hizo grande con el escudo que lleva tatuado en la pierna, dijo ¿pero con quién os pensáis que estáis hablando?

Veinte goles en treinta partidos

Y sí, fue ahí cuando, a los 29 minutos, tras una asistencia larga de Lisandro Martínez, el '10' se coló en el área, acarició el balón para controlarlo de primeras, una pausa nada fácil, le dio orientación, esperó a la salida de Vozinha, y definió como definen los que no saben definir de otra forma, al fondo de la red. Argentina, otra vez, volvía a situarse por delante en el marcador con un tanto de su capitán.

Ya son siete los goles que ha marcado Leo Messi en cuatro partidos en este Mundial. Cuando el resto ladra, él cabalga sin parar, sin mirar atrás, sin importarle nada de lo que haga el resto porque ÉL solo depende de sí mismo. Y, por lo tanto, solo puede compararse consigo mismo. Son ya veinte goles en treinta partidos disputados en los diferentes Mundiales que ha disputado. Messi solo lucha contra sigo mismo.