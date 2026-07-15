Messi lidera a la Argentina de los milagros y se cita con España en Nueva York

Es inmortal. Único. Irrepetible. Lionel Andrés Messi Cuccittini se niega a marcharse. El capitán lideró a la Argentina de los milagros para consumar una remontada épica en Atlanta, dejar a Inglaterra en el camino y citarse con la historia una vez más. La Albiceleste jugará su séptima final y defenderá su corona el domingo, en Nueva York/Nueva Jersey, frente a la España de Luis de la Fuente. La Finalissima que nunca llegó a disputarse tendrá, al fin, su escenario soñado: el partido más importante del mundo.

Un clásico de la Copa del Mundo. Y una rivalidad que va más allá de la cancha: el conflicto por Las Malvinas, la mano de Dios y el mejor gol de la historia de los Mundiales o la roja a Beckham en el 1998.

Propuso Scaloni una variedad táctica para emparejarse con su rival: 4-1-4-1 con Paredes como pivote; por delante, Enzo Fernández y Mac Allister. En los costados, Julián Álvarez y Giuliano Simeone —la gran novedad en el once en lugar de De Paul—, mientras que Messi, como siempre, disfrutó de absoluta libertad de movimientos. Tuchel introdujo hasta tres modificaciones: Reece James, Djed Spence y Morgan Rogers.

Saltaron chispas

Saltaron chispas desde el pitido inicial. Nadie esperaba un simple partido de fútbol. No es exagerado decir que, en los primeros compases de la semifinal, hubo casi tantas faltas como minutos disputados. El plan de Argentina era evidente: sacar de quicio a Inglaterra. Y, especialmente, a Jude Bellingham.

Un plan que surtió efecto. La primera ocasión la firmó Stones en el 33', cabeceando fuera un córner. Aunque la ocasión más clara de la primera mitad nació de la bota derecha de Enzo Fernández. Cargó la pierna desde la frontal y su tiro se marchó acariciando la escuadra de Pickford. Antes, Elliot Anderson vio la primera amarilla del encuentro por una fuerte entrada sobre Leo Messi. Más tarde la vio Lisandro por un agarrón a Rogers.

Nada que ver con el Francia-España. Si Dallas disfrutó del brillante fútbol desplegado por la Selección, Atlanta fue escenario de un partido espeso, trabado, repleto de interrupciones y con escasas ocasiones de gol. En los primeros 45 minutos se señalaron 19 faltas, y prácticamente cada una de ellas desembocó en una tangana, por pequeña que fuera. Ismail Elfath tuvo una tarde de lo más complicada.

La Albiceleste regresó del descanso con una marcha más. Instalada en campo rival, estuvo cerca de golpear primero con un disparo de Julián Álvarez al palo corto que Pickford desvió con una gran intervención. En la siguiente acción, la Araña volvió a aparecer, pero su remate, tras rozar en un defensor, terminó en el lateral de la red. Ambas ocasiones nacieron, por cierto, de un preciso envío en largo del Dibu.

Gordon golpeó primero

Todo apuntaba a que el partido se decidiría por pequeños detalles. Y fueron los 'Three Lions' quienes supieron aprovecharlos. La jugada nació de una sucesión de errores argentinos. Kane, demostrando una vez más que es mucho más que un '9', inició la transición con un magnífico balón largo hacia la banda derecha para Rogers.

El despeje acrobático de Lisandro Martínez quedó muerto y Bellingham encontró al extremo del Aston Villa, que detectó la incorporación de Gordon por la izquierda. El atacante le ganó la espalda a Nahuel Molina, atacó el centro con decisión y rompió la igualdad en el marcador.

El combinado de Thomas Tuchel, tomó el camino difícil y reculó tanto que se dejó encerrar por la campeona del mundo prácticamente en su área. La Albiceleste, comandada por un Messi que entraba cada vez más en contacto con el balón, se lanzó con todo a por el empate.

Spence se la jugó con un 'tackle' efectivo en el área para frenar la peligrosa cabalgada de Giuliano y un milagroso Pickford bajo palos realizó varias paradas de puros reflejos, entre ellas a un cabezazo picado de Nico y otro de Mac Allister. Corría el reloj e Inglaterra achicaba agua como podía. Tomó la arriesgada decisión de conservar el resultado e introducir futbolistas de perfil defensivo como Burn, O'Reilly y Konsa y lo pagó caro. Muy caro.

Es inmortal

Enzo, que había mandado un par de avisos, desató la locura en Atlanta con un obús imparable. El pase, por cierto, fue de un Messi que atrajo toda la atención y se la cedió al del Chelsea, liberado en la frontal. Elfath dijo que se jugarían nueve minutos más y la Albiceleste, con una energía y una fe admirables, culminó el enésimo milagro: Messi peleó un balón por derecha, pisó línea de fondo y sacó un centro con su pierna menos buena que cabeceó a placer Lautaro.

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Lo volvió a hacer Messi. Lo volvió a hacer Argentina. El '10' es inmortal y la Albiceleste de los milagros defenderá su corona frente a la España de Luis de la Fuente este domingo en Nueva York/Nueva Jersey. Tendremos el esperadísimo duelo Leo Messi-Lamine Yamal. Qué bonito es el fútbol, amigas y amigos.