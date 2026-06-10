A Messi aún le quedaban récords por batir: superó a Ángel Labruna ante Islandia

Cuando parecía que ya no le quedaban registros por romper con la Selección Argentina, el capitán sumó un nuevo capítulo dorado a su legendaria carrera durante el amistoso de preparación frente a Islandia. El encuentro supuso la última prueba del combinado de Lionel Scaloni antes de afrontar la Copa del Mundo de 2026.

Con su anotación desde el punto de penalti para sellar el triunfo argentino, el astro rosarino alcanzó los 117 goles internacionales con la camiseta albiceleste. Sin embargo, la gran magnitud de la noche no solo radicó en engrosar su estadística como máximo artillero histórico de su país, sino en un récord histórico en lo que a la edad se refiere.

El fin del récord de un mito: Ángel Labruna

Al marcar ante el conjunto nórdico con 38 años, 11 meses y 18 días, Messi se convirtió oficialmente en el futbolista más longevo en anotar un gol en toda la historia de la Selección Argentina.

Con este hito, el '10' superó una marca mítica que permanecía intacta desde hacía décadas en el fútbol argentino, la cual pertenecía al legendario Ángel Labruna. El ídolo de River Plate había establecido el récord previo en 1957, cuando anotó con la camiseta nacional a la edad de 38 años, 11 meses y 11 días. Messi, con apenas una semana más de veteranía, desplaza así a otra de las más grandes figuras de la historia del deporte transandino.

Balance positivo y la mente puesta en el Mundial

El triunfo por 3-0 ante Islandia, con goles de Valentín Barco y Thiago Almada completando la cuenta, no solo sirvió para certificar el excelente estado de forma del grupo y aceitar los últimos automatismos tácticos de Scaloni, sino para ratificar que el capitán llega en plenitud física y mental a la gran cita.

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Un impulso definitivo para una Argentina que viaja con la ilusión intacta y los libros de historia listos para seguir siendo reescritos por su capitán.