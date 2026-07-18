Más allá de Messi y Lamine Yamal: la clave del Mundial puede estar en el Atlético de Madrid

Los focos de la final del Mundial estarán puestos en Leo Messi y Lamine Yamal. Es lógico. El mejor de la historia frente a su heredero en el Barça. El último Mundial del astro rosarino y el primero del genio de Rocafonda. Un España-Argentina con el sello de La Masia que difícilmente podría resultar más atractivo. Sin embargo, las finales no siempre se deciden donde apuntan las cámaras.

Mientras el mundo espera ese enfrentamiento generacional, una de las claves del partido puede aparecer en el la otra banda del campo. En la banda izquierda de España, donde Álex Baena puede encontrarse con Nahuel Molina. Dos futbolistas que se conocen bien, que han compartido una temporada complicada en el Atlético de Madrid y que llegan a Nueva Jersey en momentos muy distintos. Quién lo iba a decir: una de las claves de España puede estar escondida en el Metropolitano.

Baena, jugador del Atlético, marcó el gol de la victoria de España contra Uruguay / EFE

El componente azulgrana de la final es evidente. Sin los jugadores del Barça, esta selección estaría lejos de ser candidata al título. Pero el club con mayor representación en el encuentro no será el de Hansi Flick, sino el Atlético de Madrid.

Hasta diez futbolistas de su plantilla aparecen en las dos convocatorias. Entre ellos, Baena y Molina, protagonistas de un duelo especialmente particular. Han entrenado juntos durante meses y conocen bien sus virtudes y defectos.

Molina sabe que Baena no es un extremo convencional. Al español le gusta abandonar la banda, recibir entre líneas y asociarse. Baena, por su parte, conoce las dificultades defensivas del argentino y sabe que puede sufrir cuando tenga que decidir entre cerrar por dentro o proteger el carril exterior, porque no siempre toma la mejor decisión.

Nahuel Molina, durante el duelo ante Suiza / EFE

Ninguno de los dos ha completado una temporada brillante. Baena solo marcó dos goles en su estreno como rojiblanco y Molina no fue titular indisctuible, ni mucho menos, ya que solo partió de inicio en 13 partidos. Ambos llegaron al Mundial buscando recuperar el nivel que no habían encontrado en el Atlético este curso. Baena lo ha conseguido, pero Molina, no.

Scaloni tiene dudas

En condiciones normales, Nico Williams habría ocupado la banda izquierda de España. Pero sus problemas físicos abrieron una puerta que Baena ha derribado. Desde la eliminatoria ante Austria, Luis de la Fuente ha consolidado un ataque con Oyarzabal, Lamine abierto a la derecha y el jugador del Atlético partiendo desde la izquierda.

GR6105. GUADALAJARA (MÉXICO), 26/06/2026.- Rodrigo Bentancur (d) de Uruguay disputa el balón con Álex Baena de España este viernes, en un partido del grupo H del Mundial de la FIFA 2026 entre Uruguay y España en el estadio Akron en Guadalajara (México). EFE/ Francisco Guasco / Francisco Guasco / EFE

Baena no destaca por su velocidad ni por sus carreras largas. Es otro tipo de futbolista. Aparece por dentro, ofrece líneas de pase, combina y obliga al rival a tomar decisiones constantemente. Ese movimiento también beneficia a Cucurella, Dani Olmo y Oyarzabal. Ahí puede aparecer el problema para Molina.

Si el lateral argentino sigue a Baena hacia dentro, dejará espacio para la subida de Cucurella. Si mantiene la posición, Baena podrá recibir entre líneas. Y si duda, Olmo tendrá margen para atacar el espacio que aparezca. España, por medio de Baena, puede castigar cada una de esas decisiones.

Nahuel Molina, lateral derecho de Argentina / EFE

Lionel Scaloni es consciente de las dificultades que ha tenido Argentina en el lateral derecho. Por eso ha alternado a Molina con Gonzalo Montiel. El futbolista de River Plate ofrece mayor agresividad defensiva y tiende a conservar mejor la posición, aunque aporta menos profundidad. Que Scaloni todavía dude entre ambos ya resulta significativo.

El duelo Baena-Molina también dependerá de lo que ocurra en la otra banda. Argentina no dejará solo a Nicolás Tagliafico ante Lamine Yamal y acumulará ayudas para frenar al futbolista más desequilibrante de España. Si el equipo de Luis de la Fuente consigue atraer rivales hacia la derecha y cambiar de orientación con rapidez, Baena puede recibir con espacio.

Rodri, Olmo y compañía

Para ello será fundamental que Rodri gobierne la final y que Olmo mantenga la movilidad que ha mostrado durante todo el torneo. Si España consigue mover el bloque argentino de un lado a otro, Molina puede quedar expuesto.

Todas las cámaras apuntarán a Messi y Lamine. Pero el fútbol no siempre respeta los relatos. En la semifinal del Mundial de 2010, el héroe de España fue Carles Puyol, quien no alcanzó los 30 goles en toda su carrera.

Quién sabe si esta final, presentada como un duelo entre Messi y Lamine, termina decidiéndose en un enfrentamiento mucho menos esperado, un Baena contra Molina. Ya queda menos para que empiece la Finalissima más Finalissima posible.