Messi, invitado sorpresa en el 'stream' de Agüero

Distendida y divertida charla entre varios miembros de la expedición argentina con el Kun Agüero El pelo del 'Papu' Gómez, objeto de mofas de sus compañeros

Leo Messi no deja de sorprender. Y esta vez lo hizo fuera de los terrenos de juego, gran novedad. El astro argentino realizó un stream con el Kun Agüero que resultó muy distendido y al que se sumaron más tarde el sevillista Papu Gómez, el atlético De Paul y el mediocentro del PSG Leandro Paredes.

"Vienen a romper las bolas estos, vienen a dormir la siesta acá. No respetan nada", se arrancó Messi sobre sus compañeros. Mientras, el Kun Agüero explicó sobre su arritmia que "tengo un polar que me marca la gráfica y con eso los médicos ven si todo va bien o hay un cortocircuito. Cuando hago ejercicio me pongo el polar, queda grabado en el teléfono y les mando. Estoy bien".

Y pasaron a comentar los distintos cortes de pelo, tras el que se realizó el Papu Gómez, el cual para De Paul "le quedó mal". Pero no fue el único que sufrió comentarios sobre su cabello, sino también el Kun, al que el Papu preguntó si estaba con problemas de calvicie. "No, me están saliendo demasiadas canas", contestó el exazulgrana. Messi se sumó a la fiesta y se metió con su físico. "El otro día te miraba desde la cancha y... estás grandote, eh", a lo que Agüero contestaba entre risas que "la remera era grande, peor igual sí que estoy algo grande".

Pero sin duda el tema de conversación estrella fue el corte de pelo del Papu Gómez. "Gio (Lo Celso) se ríe de tu pelada", le comentó Agüero. "Me corté hoy, en dos días está espectacular. El corte va tomando forma porque se acomoda", dijo el Papu. "Lo que pasa es que apuntó muy alto, se quiso parecer a Beckham.", se arrancó Messi. Y de nuevo tomó la palabra el Paù, que arrancó las risas de todos. "Me dijeron que me parezco al de Prision Break". Sin duda, buen rollo en la concentración de una Argentina que es seria candidata al Mundial.