Messi habla abiertamente de su retirada: "No creo que juegue mucho más"

Leo Messi ha encendido las alarmas sobre su futuro. El jugador argentino, que fue entrevistado por el exjugador Ezequiel Lavezzi para Conmebol, deslizó que su retirada podría estar no muy lejos cuando anunció que "no creo que juegue mucho más".

El jugador del PSG, de 35 años, disputará probablemente su último Mundial, pero se presumía que íba a seguir alguna temporada más en activo.

En todo caso, el argentino sabe que a su edad su final como jugador no está muy lejano: "Amo jugarlo y disfruto de eso, lo único que hice toda la vida es jugar al fútbol y seguro esté relacionado, aunque no se en qué. No creo que juegue mucho más”.

Sin dar más detalles, añadió que el futuro es muy difícil de definir: "No sé, pasan tantas cosas... Fue un sueño que tuve siempre de chiquito, de poder jugar en el fútbol argentino, que iba a la cancha y quería estar ahí. Pero hoy depende de muchísimas cosas, tengo mi familia, tres hijos, acabo de tener un cambio muy grande en mi vida que me costó muchísimo a mí y a toda mi familia. Hoy lo superé y nos sentimos espectaculares".

El argentino analizó también el inminente campeonato y sus favoritos: "Siempre son los mismos. Hay algunas sorpresas pero en general los grandes son los candidatos. Brasil, Francia, Inglaterra hoy están un poco por encima de los demás, pero en un Mundial cualquier cosa puede pasar".