Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Francia - InglaterraJulián ÁlvarezRashfordClasificación Tour de Francia hoyOlot - EspanyolJoao PedroEtapa 15 Tour de FranciaHorario F1 CarreraLamine YamalFranciaGraviteoKilian JornetMálaga P1 Premier PadelEspaña Argentina palmarésFinal Mundial 2026Tercer y cuarto puesto Mundial 2026Máximos goleadores MundialMáximo goleador histórico MundialMáximos goleadores EspañaParches MundialAire acondicionadoPlayStationPS6OutdoorPobles
instagramlinkedin

MUNDIAL 2026

¿Puede Messi ganar el Balón de Oro sin jugar en Europa? Reglas y precedentes del premio

Esto es lo que dicen las normas del Balón de Oro sobre las opciones reales de ganar el premio jugando fuera de Europa

Leo Messi, historia de los Mundiales y del fútbol

Leo Messi, historia de los Mundiales y del fútbol / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Alguer Tulleuda Bonifacio

Alguer Tulleuda Bonifacio

Barcelona

El Balón de Oro vuelve a ser uno de los temas de debate más candentes de la actualidad del mundo del fútbol. Después de una disputa del Mundial 2026 donde Leo Messi ha vuelto a ser uno de los grandes protagonistas, muchos aficionados se preguntan si el argentino puede ser ganador del galardón entregado por France Football a pesar de jugar en Estados Unidos.

El '10' de Argentina desembarcó en América en 2023 para disputar los últimos años de su carrera en una liga menos competitiva y alejado del foco del bullicio europeo. En Estados Unidos, Messi ha dominado de principio a fin el campeonato, ha demostrado que todavía le queda fútbol para rato a sus 39 años de edad y que tiene todo lo que hay que tener para ser todavía a día de hoy uno de los mejores jugadores del mundo.

Es algo que ha demostrado en el Mundial 2026, una Copa del Mundo donde casi nadie se esperaba ver al argentino rendir al máximo nivel. Sin embargo, el talento infinito de Leo le ha convertido en el mejor jugador de la presente Copa del Mundo, y a pesar de estar disputando los últimos coletazos de su carrera deportiva, Messi todavía tiene algunos trucos bajo la manga.

Messi, exhausto, sonríe tras alcanzar una nueva final

Messi, exhausto, sonríe tras alcanzar una nueva final / Agencias

Su excelso rendimiento en el Mundial ha llevado a muchos aficionados a preguntarse si Messi puede ganar el Balón de Oro jugando en el Inter Miami de la MLS. Sería, de conseguirlo, su noveno galardón individual, el máximo destacado de la historia.

¿Puede Messi ganar el Balón de Oro jugando fuera de Europa?

La respuesta es sí: Leo Messi puede ganar el Balón de Oro sin jugar en Europa, concretamente en el Inter Miami de la MLS en Estados Unidos. A pesar de que históricamente ha sido siempre más difícil por el poderío de las ligas europeas, lo cierto es que no existe ninguna norma que prohíba a ningún futbolista ganar el galardón jugando fuera del continente.

De hecho, hay precedentes tanto en el premio masculino como en el femenino. Desde 2007, cuando se globalizó el premio a todo el mundo, Leo Messi ha sido el único jugador que consiguió ganar el galardón sin jugar en Europa en la categoría masculino. Lo hizo en 2023, con el Inter Miami en la MLS, aunque se computaron los méritos logrados la temporada anterior con el París Saint-Germain y durante el Mundial 2022 con Argentina.

Noticias relacionadas

En la categoría femenina, Megan Rapinoe lo hizo como jugadora del Seattle Reign FC en 2019. La jugadora estadounidense es la única ganadora del galardón sin jugar en Europa y comparte dicho mérito con Leo Messi, que puede ganar este 2026 su último galardón individual.

TEMAS

Añádenos en Google
  1. Más de 50 mil franceses reclaman repetir la semifinal ante España por una supuesta mano de Lamine Yamal
  2. Julián Álvarez estalla contra el Atlético de Madrid
  3. Las alternativas del Barça a Julián Álvarez: estas son las opciones de mercado
  4. Jhon Duran, alternativa sorpresa del Barça para la delantera
  5. La aplaudida reflexión de Erling Haaland: 'Los hombres tenemos la obligación de redistribuir ese trabajo de cuidados que históricamente ha sido depositado sobre las mujeres
  6. Ruud Nijstad: 'Formar una pareja de centrales con Cubarsí en el Barça es mi gran objetivo
  7. Sale a la luz la operación que puede acercar a Julián Álvarez al Barça: 'A partir del lunes...
  8. Oficial: El Atlético descarta vender a Julián Álvarez al Barça

¿Puede Messi ganar el Balón de Oro sin jugar en Europa? Reglas y precedentes del premio

¿Puede Messi ganar el Balón de Oro sin jugar en Europa? Reglas y precedentes del premio

Insólito: detienen a un árbitro a pocos minutos de iniciar un partido en Paraguay

Vozinha se suma a un partido de leyendas junto a Cafú, Trezeguet, Zanetti, Terry...

A qué hora es el Francia - Inglaterra y dónde ver el partido por el tercer y cuarto puesto del Mundial 2026 por TV y en directo

A qué hora es el Francia - Inglaterra y dónde ver el partido por el tercer y cuarto puesto del Mundial 2026 por TV y en directo

Manu Ginóbili se rinde al pádel en el Martín Carpena y comparte protagonismo con Tapia y Delfi Brea

Manu Ginóbili se rinde al pádel en el Martín Carpena y comparte protagonismo con Tapia y Delfi Brea

Confirmado por el BOE: nueva normativa sobre la profundidad de los neumáticos con multas de hasta 500 euros

Confirmado por el BOE: nueva normativa sobre la profundidad de los neumáticos con multas de hasta 500 euros

De la indiferencia a la locura: Lebrón y Augsburger derriban a Chingalán y desafiarán a Coello y Tapia en la final de Málaga

De la indiferencia a la locura: Lebrón y Augsburger derriban a Chingalán y desafiarán a Coello y Tapia en la final de Málaga

El Betis inaugura la pretemporada con una goleada