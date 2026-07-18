¿Puede Messi ganar el Balón de Oro sin jugar en Europa? Reglas y precedentes del premio

El Balón de Oro vuelve a ser uno de los temas de debate más candentes de la actualidad del mundo del fútbol. Después de una disputa del Mundial 2026 donde Leo Messi ha vuelto a ser uno de los grandes protagonistas, muchos aficionados se preguntan si el argentino puede ser ganador del galardón entregado por France Football a pesar de jugar en Estados Unidos.

El '10' de Argentina desembarcó en América en 2023 para disputar los últimos años de su carrera en una liga menos competitiva y alejado del foco del bullicio europeo. En Estados Unidos, Messi ha dominado de principio a fin el campeonato, ha demostrado que todavía le queda fútbol para rato a sus 39 años de edad y que tiene todo lo que hay que tener para ser todavía a día de hoy uno de los mejores jugadores del mundo.

Es algo que ha demostrado en el Mundial 2026, una Copa del Mundo donde casi nadie se esperaba ver al argentino rendir al máximo nivel. Sin embargo, el talento infinito de Leo le ha convertido en el mejor jugador de la presente Copa del Mundo, y a pesar de estar disputando los últimos coletazos de su carrera deportiva, Messi todavía tiene algunos trucos bajo la manga.

Messi, exhausto, sonríe tras alcanzar una nueva final / Agencias

Su excelso rendimiento en el Mundial ha llevado a muchos aficionados a preguntarse si Messi puede ganar el Balón de Oro jugando en el Inter Miami de la MLS. Sería, de conseguirlo, su noveno galardón individual, el máximo destacado de la historia.

¿Puede Messi ganar el Balón de Oro jugando fuera de Europa?

La respuesta es sí: Leo Messi puede ganar el Balón de Oro sin jugar en Europa, concretamente en el Inter Miami de la MLS en Estados Unidos. A pesar de que históricamente ha sido siempre más difícil por el poderío de las ligas europeas, lo cierto es que no existe ninguna norma que prohíba a ningún futbolista ganar el galardón jugando fuera del continente.

De hecho, hay precedentes tanto en el premio masculino como en el femenino. Desde 2007, cuando se globalizó el premio a todo el mundo, Leo Messi ha sido el único jugador que consiguió ganar el galardón sin jugar en Europa en la categoría masculino. Lo hizo en 2023, con el Inter Miami en la MLS, aunque se computaron los méritos logrados la temporada anterior con el París Saint-Germain y durante el Mundial 2022 con Argentina.

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En la categoría femenina, Megan Rapinoe lo hizo como jugadora del Seattle Reign FC en 2019. La jugadora estadounidense es la única ganadora del galardón sin jugar en Europa y comparte dicho mérito con Leo Messi, que puede ganar este 2026 su último galardón individual.