Mientras Messi ganaba la final del Mundial... Lamine deslumbraba contra el San Francisco

18 de diciembre del 2022. Es un día marcado en la historia del fútbol. Hasta entonces a Messi se le discutía su condición de mejor jugador de la historia con el argumento de que le faltaba en sus vitrinas una Copa del Mundo. Leo había conquistado una Copa América y había disputado la final del Mundial del 2014 pero muchos le reclamaban imponerse en una finalísima para no discutir su condición de rey de reyes.

Argentina se pudo imponer a Francia en una final frenética (3-3) que se decidió en la tanda de penaltis. Messi cerró cualquier debate. El futbolista más determinante ya tenía su Copa del Mundo. El mundo se paralizó durante dos horas pendientes de un partido histórico.

La FIFA estimó en 1.500 millones de espectadores la audiencia planetaria de este partido. Entre todos estos espectadores no estaba Lamine Yamal. El actual crack del Barça y de la selección española no pudo ver en directo el duelo colosal entre Messi y Mbappé por una razón más que justificada.

Si el Argentina-Francia se disputaba a las 18 horas en Qatar (17 h en España) el Juvenil A del Barça jugaba a las 16:30 horas en Sant Joan Despí un partido de liga contra el San Francisco balear.

Lamine Yamal destacó en el Juvenil A con 15 años / FCB

Todos los aficionados del fútbol e incluso los que no siguen habitualmente este deporte estaban pendientes de la jornada histórica que iba a protagonizar Messi con Argentina. En la Ciutat Esportiva Joan Gamper, ajenos a lo que ocurría en Qatar, se disputaba un partido correspondiente a la jornada 15 de la División de Honor Juvenil.

El Barça era el líder del campeonato empatado a puntos con el Zaragoza. Los blaugranas habían cedido solo tres empates y una derrota y recibían al equipo revelación del campeonato. El San Francisco ocupaba la quinta plaza de la tabla con el bagaje de ser el segundo equipo menos goleado y haber perdido tan solo dos puntos.

En el campo 7 de la Ciutat Esportiva Joan Gamper el ambiente era más frío de lo habitual y solo los familiares y algún amigo de los familiares presenciaba el partido desde las gradas. El encuentro se podía ver en Barça TV+, la plataforma digital que tenía entonces el club blaugrana que permitía seguir más de un directo además de la programación lineal de Barça TV.

Lamine Yamal brilló en su etapa con el Juvenil A / FCB

El que escribe este artículo era el encargado de narrar el encuentro y tengo que confesar que mientras locutaba el partido tenía otra pantalla con el apasionante Argentina-Francia. Mis ojos estaban centrados en el partido del Juvenil A pero al más mínimo parón mi mirada se desviaba a lo que sucedía en Qatar.

Durante todo el partido fue inevitable pensar en que Messi se iba a coronar como el rey del mundo mientras que su relevo se estaba divirtiendo en un partido de la liga juvenil. Leo anotó dos goles mientras que Lamine no marcó pero no lo necesitó para ser el mejor jugador de su equipo.

Ángel Alarcón, Dani Rodríguez y Toni Caravaca marcaron los tres goles del Barça ante un impotente San Francisco. Los defensas baleares sufrían tanto para neutralizar a Lamine como los zagueros franceses para desconectar a Messi. El paralelismo era evidente, dos futbolistas con un regate imperial, una visión de juego descomunal y una capacidad para leer el juego única.

Óscar López dirigía al Juvenil A en el curso 22-23 / Valentí Enrich

Un genio nacido en 1987 y una promesa maravillosa que vio la luz en el 2007. 20 años de diferencia entre dos hijos de la mejor escuela del mundo, La Masia.

En el Juvenil A del Barça el entrenador Óscar López le dio la oportunidad a su ayudante Javier Saviola de no acudir a la Ciutat Esportiva y poder disfrutar como buen argentino de la final 'bancando' por su selección. El que fuera jugador del Barça y de la albiceleste rechazó este ofrecimiento según ha explicado a Sport: "Tenía ganas de estar en los dos sitios pero les debía a los chicos estar con ellos. Incluso Alexanko me dijo que me quedara a ver el partido de Argentina pero tomé la decisión de estar con el Juvenil A que era mi equipo".

Óscar López forjó al crack Lamine Yamal / FCB

¿Como vivió Saviola esta coincidencia de horarios? Así nos lo relata: "Fue un poco raro y le pedí al delegado que me fuera haciendo señas de como iba desarrollándose la final del Mundial. Con el 2-0 pensaba que era una broma y luego no acabé de entender como se complicó tanto".

Saviola se perdió la final del Mundial del 2022 mientras disfrutaba de las genialidades de un Lamine que ya apuntaba a ser el heredero de Messi. El 'conejo' jugó con Messi en el primer equipo barcelonista y alucinaba con Lamine en los entrenamientos y partidos del Juvenil A.

Saviola se ganó la estima del Juvenil A blaugrana / Valentí Enrich

Cuando acabó el partido del Juvenil A contra el San Francisco , Saviola, el resto del staff y los jugadores pudieron seguir la parte final de la prórroga y los penaltis desde una pantalla en el vestuario blaugrana: "Todos los jugadores ya habían hablado durante la semana de lo que podía pasar en Qatar y no se perdieron el desenlace final. Guardo un gran vídeo de recuerdo en el que Lamine, Héctor Fort y el resto celebraron como locos que ganara Argentina y me abrazaban y se alegraban mucho por mí".

Todos disfrutaron con la victoria de Argentina y se alegraron tanto por Saviola como por Messi. El '10' ya no era jugador del Barça ya que entonces pertenecía al PSG pero su legado continuaría en Barcelona con otro canterano de La Masia con una zurda de oro.

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Lamine siempre ha hablado maravillas de Messi aunque nunca ha ocultado que idolatraba a Neymar. Solo cuatro meses más tarde de perderse la final del Mundial al estar jugando contra el San Francisco, Lamine debutó con el primer equipo teniendo aún 15 años. Pero esta es ya otra historia.