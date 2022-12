Messi: "La final va a ser mi último partido en un Mundial"

"Terminar así es lo mejor; faltan muchos años para el próximo Mundial y no creo que me dé para otro", declaró el rosarino tras la victoria ante Croacia El '10', con un gol de penalti y una asistencia maravillosa, fue decisivo en la goleada 'albiceleste' ante el combinado balcánico (3-0)

Todo o nada en Qatar. Leo Messi aseguró en zona mixta, justo después de la clasificación de la selección argentina para la final del Mundial, que este domingo disputará salvo sorpresa mayúscula su "último partido" en una Copa del Mundo. Muy feliz por el contundente triunfo ante Croacia en semifinales, en el que fue decisivo con un gol de penalti y una asistencia maravillosa, el astro rosarino dejó muy claro que no cree que pueda llegar a la edición de 2026.

“Es un orgullo poder terminar mi recorrido en los Mundiales jugando esta final. Es algo emocionante lo que estoy viviendo. El domingo va a ser, seguramente, mi último partido en un Mundial. Son muchos años ya para el siguiente y no creo que me dé, así que espero terminar de la mejor forma”, declaró a 'Olé' Messi, confirmando algo que él mismo ya había dejado entrever antes del inicio del periplo 'albiceleste' en tierras qataríes.

En la misma línea, el 10 explicó que está "disfrutando muchísimo todo esto". "Me siento bien. Me siento fuerte para afrontar cada partido. Venimos haciendo un sacrificio muy grande. El último encuentro que jugamos fue con un alargue que no fue nada fácil. Llegábamos cansados, pero el grupo volvió a sacar fuerza de donde no tiene para dar un plus más. Hicimos un partido muy serio", celebró. Este miércoles, tanto él como sus compañeros estarán muy pendientes de lo que suceda en el Francia-Marruecos para conocer a la última piedra en el camino hacia la gloria.