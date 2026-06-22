Messi es eterno todos los días

Dijo Jorge Valdano, en una de las mejores definiciones que se han hecho, que "Leo Messi es Maradona todos los días". El problema es que esa sentencia ha quedado ya desfasada porque Messi dejó de ser Maradona para convertirse en algo que trasciende incluso a la trascedencia. Messi es incluso algo más que el fútbol y el tiempo, es eterno todos los días.

La albiceleste arrancó intensa ante un combinado, el dirigido por Ralf Rangnick, que se vio sorprendido por combinaciones en el centro del campo con muy mala leche que acaban con cierto peligro sobre la portería austríaca. En una de ellas, Lautaro fue derribado por Posch y Xaver Schlager, pero Amin Omar no vio nada. Fue el VAR quien le dijo que se acercara a la banda, que era clarísimo.

Messi, ante Austria en Dallas / EFE

El egipcio, tras revisar la pantalla, se fue hacia el punto que señala los once metros, zona a la que llegó Messi balón en mano. "Mío", no le hizo falta verbalizar. Ahí estaba la primera oportunidad para convertirse en el máximo goleador histórico de los Mundiales, pero, tras una paradiña, la envió fuera. Aguantó bien Alexander Schlager.

¿Messi es humano? Juzguen ustedes

El golpe fue duro y a Argentina le costó algunos minutos recuperarse, también a Messi. Cuestión de tiempo porque, pese a la presión, solo algún tímido intento de Sabitzer inquietaba al Dibu. Todo lo contrario que en el área europea, donde Messi estuvo a punto de aparecer y solo un remate a su propia meta de Danser que desvió el meta de Austria evitó el gol. La segunda clara.

Messi, líder absoluto de Argentina / EFE

La tercera fue tras la hidratación. Enorme asistencia de Leo Messi para Enzo Fernández, pero llega Schlager para el rechace. Recoge Leo y remata ante una nube de jugadores que evitan el gol. Se había ya traspasado la primera media hora y Argentina, sin realizar un fútbol espectacular, sí merodeaba el gol. Mucho más que su rival.

Messi, ante Austria en Dallas / EFE

La cuarta fue esa. Y punto. ¿Entendiste? Que no se blasfema, que hay que llorar siempre viéndole porque es probable, pero por supuesto no es seguro, que algún día esto se acabe, que ya no veamos al mejor, a D10S, al máximo goleador de la historia de los mundiales acariciar el balón con un gol repetido una y diez mil veces más. Llorad, no os reprimáis: es LIONEL MESSI CUCCITTINI. ¡Que corran las lágrimas de alegría! ¡38 años de pura belleza!

(Apunte: en el Barça hay quien habla de Muriqi, Budimir, Oyarzábal.... Perdónalos, D10S, por su irrespetuosa ignorancia).

Austria no se rinde

Austria salió tras el descanso convencido de que habiá partido. Obviamente era así, quedaban 45 minutos. Su mejor ocasión, sin embargo, fue a balón parado, un libre directo desde la frontal con el que Sabitzer obligó al Dibu a estirarse. Scaloni, además, tuvo que sacar a Romero por Otamendi y poco después entraron Julián Álvarez y Nico González.

Messi, ante Austria en Dallas / EFE

Messi respondió poniéndole, de córner, un balón claro a Nico González, que remató fuera. Pasaban los minutos y Austria institía, pero Argentina tiene oficio y calle. Austria, la posesión; Argentina, el peligro. Y Messi, la eternidad. Hizo el segundo, el quinto, el decimonoveno. Pongan ustedes la firma, un servidor está agotado.