Messi, tras el doblete que mete a Argentina en dieciseisavos: "Espero que nos dé tranquilidad para lo que viene"

Lionel Messi volvió a ser decisivo. Con un doblete ante Austria —uno al filo del descanso, en el minuto 38, y otro en el añadido del segundo tiempo (90+5)—, el capitán metió a Argentina en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 y, de paso, se quedó en solitario con el récord de máximo goleador mundialista, superando los 16 de Miroslav Klose. Todo, además, dos días antes de cumplir 39 años.

El '10' analizó así un partido más áspero de lo esperado: "La verdad, estoy muy feliz por el triunfo. Un triunfo duro, importantísimo, trabajado. Espero que nos dé tranquilidad para lo que viene. Esto es el Mundial: todo igualado, muy intenso".

Messi tuvo un arranque torcido, con un penal fallado en los primeros minutos tras una falta sobre Lautaro Martínez señalada por el VAR. No esquivó el tema: "La verdad es que está espectacular cómo se dio. Una pena el penal, pero nunca se sabe. Feliz por el resultado, por la clasificación, por el resultado del equipo".

Sobre el registro histórico que acaba de alcanzar, restó épica y tiró de cansancio: "No tengo un gol favorito de los 18, no me acuerdo ahora. Estoy cansado, con pocas fuerzas, disfrutando este momento".

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Con la victoria, Argentina suma seis puntos, lidera el Grupo J y no ha encajado un solo gol. El cierre de la fase de grupos llega el sábado 27, de nuevo en Dallas, ante Jordania.