Messi, Cristiano, Vinicius y Mbappé inauguran el Mundial 2026 con un anuncio histórico de LEGO

Histórico. Hacía tiempo que no veíamos una presentación similar. Cuatro de los jugadores más influyentes del mundo se juntaron para inaugurar la Copa del Mundo de 2026, en un anuncio de LEGO: Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé y Vini Jr.

El anuncio de LEGO con Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé y Vinícius Jr. recuerda mucho a campañas míticas como “Secret Tournament” o “Write the Future” de Nike, donde varias superestrellas del fútbol compartían pantalla en una narrativa épica y cinematográfica. Igual que en esos anuncios, aquí no se trata solo de mostrar jugadores, sino de construir un momento icónico, casi ficticio, que mezcla espectáculo, competición y cultura global.

Pasado y presente

El nombre de Lego proviene del 1934, cuando el carpintero danés Kristiansen acuñó el nombre LEGO para sus juguetes, inspirándose en la frase danesa leg godt ("juega bien"). Más tarde, la empresa notó la similitud con el verbo latino lĕgo, que significa “yo junto”, “yo recojo”, “yo elijo”.

Lo que lo hace destacar es esa combinación de nostalgia y ambición: retoma el estilo de los grandes anuncios futbolísticos de los 2000, pero lo adapta al universo creativo de LEGO, donde todo puede reinterpretarse. “Al igual que el fútbol, jugar con LEGO es construir, probar, equivocarse y volver a intentarlo. Me encanta cómo estos sets recrean momentos de mi carrera de una forma divertida. Estoy muy ilusionado de que los fans puedan vivir la magia del fútbol a través de ellos", dice Leo.

Al reunir a figuras de distintas generaciones y estilos en un mismo escenario, logra ese efecto de “evento histórico” que pocas campañas consiguen, algo que conecta directamente con el imaginario colectivo del fútbol mundial. “El fútbol me ha enseñado a soñar en grande y a superarme constantemente. Este set refleja parte de mi historia, pero sobre todo la energía y creatividad que hacen único este deporte. Ojalá inspire a los jóvenes a creer en sus sueños y disfrutar creando", comenta Mbappé.

Las cajas de las figuras de Leo Messi y Cristiano en el Mundial / Sport.es

Con el Mundial a la vuelta de la esquina, el Grupo LEGO presentó una imagen exclusiva de los cuatro jugadores construyendo el set 'LEGO® Editions del Trofeo Oficial de la Copa Mundial de la FIFA™', dejando la puerta abierta a nuevos contenidos con estas estrellas en los próximos meses.

Referentes en el Mundial

Los nuevos sets invitan a construir, exponer y celebrar la pasión por el fútbol desde casa, rindiendo homenaje a la creatividad, el estilo único y la personalidad de cada jugador, con referencias especiales a la trayectoria de cada jugador.

“No todos los días te conviertes en un set de LEGO. Es un honor formar parte de esta colección junto a otros grandes jugadores. Tengo muchas ganas de que los fans descubran mi historia y mi legado a través de este set, uniendo fútbol y creatividad", dice con ilusión Cristiano.

“El fútbol es pasión y creatividad, y ver mi estilo representado en LEGO es increíble. Estos sets permiten explorar nuevas jugadas y celebrar la energía del juego. Espero que inspiren a todos a construir sus propios sueños futbolísticos", dicen.

Así són los LOGOS

Las figuras capturan momentos icónicos de cada jugador en bases con forma de letra, colores de su selección, número de dorsal, placa coleccionable y minifigura:

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