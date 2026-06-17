Messi se convierte en el máximo goleador de la historia de los Mundiales con un hat-trick histórico

"El fútbol le debía un Mundial a Messi. ¿Y si le debía dos?", rezan los argentinos en un comercial de TyC Sports antes del Mundial. Una frase que empezó su camino este miércoles de madrugada en Kansas. La victoria de Argentina ante Argelia (3-0) significa dos cosas muy claras: la campeona del mundo no está muerta y Leo sigue siendo el mejor a sus casi 39 años.

Es muy difícil empezar un último Mundial de mejor manera de lo que lo hizo el '10'. Victoria ante una gran selección como la argelina y un hat-trick que pasará a los anales de la historia para romper siete récords de la competición de un plumazo. Algo que dejó al mejor jugador de la historia con lágrimas en los ojos, una imagen para la posteridad del fútbol. Pocos goles le hicieron expresarse sobre el terreno de juego de esta manera, una muestra inevitable de que esto, aunque duela mucho, se está terminando.

Su carrera parece escrita como la historia más perfecta de este deporte. Si el Mundial de Catar sirvió para poner la guinda a su carrera, este gol ante Argelia cerró un círculo con una increíble casualidad. Messi marcó su primer tanto en un Mundial el 16 de junio del 2006 en Gelsenkirchen y 20 años exactos más tarde (el partido se jugó el 16 en Estados Unidos) marcaba su primer gol en su último Mundial.

De Jevric ese día del 2006 a Luca Zidane en 2026. Su 'hat-trick' fue mucho más que tres goles, ya que con esos tantos Messi llegó a una cifra total de 16 tantos en este torneo. Un número mágico que lo pone el primero en el ránking histórico de la competición empatado con Miroslav Klose. Leo arrancaba el encuentro por detrás de Mbappé, Müller, Nazario y Klose, y con sus tres goles terminó supernado a todos y quedandose igualado con el alemán.

Con 38 años, Messi sigue deslumbrando a todos y demostrando por qué es el mejor jugador de todos los tiempos. Messi ya era historia del fútbol, ya era historia de los Mundiales, pero ahora ya es el máximo goleador de la historia de la competición. Y lo consiguió en su primer encuentro de su última Copa del Mundo. El argentino sigue más vivo que nunca y quiere volver a hacer historia en su competición.