Messi ya conoce el camino: ¿Argentina lo acompañará?

Cabo Verde, Egipto y ahora Suiza. Sobre el papel, un recorrido amable para Argentina. Sobre el césped, que es lo que realmente importa, la historia es totalmente distinta. La Albiceleste ha superado sus eliminatorias, sí, pero caminando sobre el alambre y con mucho más sufrimiento del esperado. Ante los Tiburones Azules, prórroga. Contra los Faraones, gol salvador de Enzo Fernández en el añadido para darle la vuelta a un 0-2 que hizo temblar a todo el país.

A Scaloni, hasta la fecha, le ha bastado con tener a Leo Messi. A sus 39 años, el astro rosarino ha sido uno de los pocos motivos de peso para disfrutar de Argentina en este Mundial. Con ocho tantos, es el máximo goleador del torneo junto a Kylian Mbappé y también el máximo goleador de la historia de la competición. Su paso por Estados Unidos, Canadá y México está siendo sensacional y buscará estirar el sueño en la madrugada del domingo al lunes, a partir de las 03:00 horas en España, en Kansas.

Messi, en el partido ante Egipto / EFE

Sea como fuere, Argentina está en cuartos. O, lo que es lo mismo, está a tres partidos de ganar el Mundial, lo que supondría la cuarta estrella y su segunda Copa del Mundo consecutiva. Y, si el equipo consigue mejorar ante Suiza, será lo que realmente importe. De momento, por orgullo, experiencia o jerarquía (llámenlo como quieran), y también porque por nombres estaba a años luz de sus rivales, aquí está: entre los ocho mejores equipos del mundo. Pero Suiza no pondrá las cosas fáciles. Que se lo pregunten a Colombia.

El reto para el seleccionador de la Albiceleste es conseguir que Messi mantenga este extraordinario nivel y que, a su vez, el resto de los futbolistas dé un paso adelante. Scaloni medita varios cambios para conseguirlo. Thiago Almada podría caerse del once para dejar su lugar a Leandro Paredes, una modificación destinada a reforzar el centro del campo, juntar líneas y acumular más futbolistas por dentro. La otra gran incógnita aparece en la delantera. Lautaro Martínez y Julián Álvarez se disputan un puesto junto a Messi, aunque la meritocracia señala al delantero del Inter.

Lionel Messi, junto a Lautaro Martínez durante el choque ante Egipto / EUP

Por su parte, el cuadro de Murat Yakin ha experimentado una mejora progresiva durante el torneo. Arrancó con dudas ante el Qatar de Lopetegui, pero solventó bien el Grupo B y accedió a los dieciseisavos con siete puntos. Después de eliminar a Argelia con un sólido 2-0, hizo lo propio con Colombia, decidiendo la eliminatoria desde los once metros.

No obstante, no todo son buenas noticias en el cuadro helvético. Mientras Scaloni no lamenta ninguna baja, Yakin debe hacer frente a tres, y una de ellas es de importancia capital. Johan Manzambi, futbolista del Friburgo y una de las grandes sensaciones del Mundial, está completamente descartado. El centrocampista se ejercitó al margen del grupo junto a Aebischer y Jaquez, también de baja, y el seleccionador confirmó su ausencia en Kansas.

Manzambi, la sensación de Suiza / EFE

“No va a poder jugar. Hemos intentado todo lo que se podía hacer para que estuviera en plena forma, pero, por desgracia, no podrá estar. Tiene bastante dolor y es algo muy duro para nosotros. Venía con una inercia muy buena y, cuando lo ves jugar, te llena de felicidad. Estaba realmente bien, pero está descartado”, explicó.

Pólvora arriba

Ahora bien, si Argentina piensa que Suiza no tendrá argumentos suficientes para dar la campanada, está muy equivocada. Rubén Vargas, Dan Ndoye, Breel Embolo y Fabian Rieder estarán dispuestos a aprovechar la fragilidad de una Albiceleste que encajó dos goles ante Cabo Verde y otros dos frente a Egipto.

Argentina parte como favorita por talento, experiencia y jerarquía. También porque tiene a Messi. Pero este Mundial ya le ha enseñado varias veces que, si no sale enchufada al cien por cien, lo va a pasar mal. Suiza se ha encomendado al trabajo. Según varios medios locales, Yakin practicó penaltis durante dos horas y dedicó parte de la sesión a ensayar situaciones de inferioridad. Los helvéticos no quieren dejar nada al azar.