Messi y Alexia protagonizan una campaña promocional del sorteo del Mundial

Lay’s ha empezado a encender la cuenta atrás hacia la Copa Mundial de la FIFA 2026 reuniendo, por primera vez, a un elenco tan inesperado como estelar: Alexia Putellas, Lionel Messi, Sir David Beckham, Thierry Henry y el actor Steve Carell. Todos protagonizan la nueva entrega de No Lay’s, No Game, campaña con la que la marca líder en patatas fritas reivindica su papel como Snack Oficial del mayor espectáculo deportivo del planeta.

Para celebrar el sorteo final del Mundial, Lay’s lanza una pieza en tono humorístico que recrea una videollamada entre cinco amigos atrapados en un dilema universal: quién organizará la fiesta para ver los partidos y quién llegará con las Lay’s bajo el brazo. Messi, veterano embajador de la marca, subraya el buen ambiente del rodaje; Carell se suma como el aficionado ocasional que se dejará llevar por la fiebre mundialista.

La directora de Marketing Internacional, Jane Wakely, destaca que Lay’s busca acompañar esos momentos compartidos que definen el Mundial, desde las reuniones en casa a la energía de los estadios. La marca prepara activaciones globales y experiencias exclusivas para acercar aún más el torneo a los aficionados.

Lay’s mantiene además su compromiso social con Lay’s RePlay, iniciativa creada junto a Common Goal que transforma bolsas usadas en campos de fútbol sostenibles. Desde 2021 ha inaugurado 12 instalaciones en 11 países, incluido Bilbao, generando miles de horas de juego y educación. En 2026, estos espacios se integrarán en un programa especial que ofrecerá una oportunidad única para los fans.