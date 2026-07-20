Messi debe decidir: toda Argentina, pendiente del '10'

El MetLife Stadium no es un escenario cualquiera para Leo Messi. Diez años atrás, en 2016, creyó que todo había terminado allí. Acababa de perder la final de la Copa América ante Chile y, devastado, pronunció una frase que paralizó a toda Argentina: "Se terminó la Selección para mí".

No lo cumplió, y ayer, en 2026, Messi volvió al mismo escenario para disputar su tercera final de un Mundial, después de haber conquistado el torneo en la edición anterior, la de Qatar 2022, en Lusail, y de haber comandado a su querida Albiceleste hasta el partido ante España con 39 años.

Messi, abrazándose con Lamine / SPORT.es

No fue el desenlace soñado para un Messi que volvió a llorar sobre el césped del MetLife Stadium después de perder 1-0 en la prórroga. El gol de Ferran Torres hizo justicia a lo que se había visto sobre el campo y, con el pitido final del esloveno Vinčić, se empezó a gestar la imagen que ningún amante del fútbol quería ver.

Messi se quedó sentado sobre el césped después del 1-0 de España, se quitó las botas y rompió a llorar. Se había terminado el sueño del bicampeonato. Después, Lionel Scaloni reconoció que ni siquiera había podido conversar con su capitán. "No hablé con Leo", mencionó en una rueda de prensa que ni siquiera pudo terminar por el llanto.

Messi durante la final / Europa Press

¿Será el fin de una era gloriosa para Argentina? Todavía no está confirmado, porque la gran diferencia con lo que sucedió en 2016 es que Leo Messi no anunció absolutamente nada.

¿El último partido con Argentina?

Después de 207 partidos, 125 goles, un Mundial, dos Copas América, una Finalissima y más de dos décadas luchando por el mismo objetivo, Messi disputó el que pudo ser su último partido con Argentina.

No obstante, convertir la derrota contra España en una retirada definitiva supone adelantarse a la decisión del protagonista. Puestos a descartar posibilidades, Messi ni siquiera ha cerrado la puerta a la Copa del Mundo de 2030, torneo al que llegaría con 42 años y durante el cual cumpliría 43, el 24 de junio. Parece imposible que participe, pero su vigencia mantiene viva la duda hasta que él mismo tome una decisión.

Durante la fase de grupos se produjo una escena curiosa. En la zona mixta le hicieron la pregunta del millón: "¿Seguirás jugando algunos años más?" "Sí, sí… Continuaré durante un tiempo. Mientras pueda seguir dando lo mejor de mí, me sienta físicamente bien y pueda continuar compitiendo y ayudando a mis compañeros de equipo, seguiré jugando", aseguró Leo.

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Pero la pregunta no iba en ese sentido. "No, no… ¡Queremos decir si podremos verte en la próxima Copa del Mundo!", matizaron. "No lo sé. La verdad es que no pienso en eso ahora; lo veo un poco lejos… Pero, como dije, vivo el día a día y me centro en el presente", cerró Messi. Todo queda en el aire, entonces.

El vestuario cantaba "la última"

Aunque Leo no pronunció la palabra despedida, todo el torneo estuvo envuelto en una atmósfera de último baile. El nuevo himno del equipo, 'La cuarta estrella', resumió ese sentimiento: "Por Malvinas, por el Diego, por la última de Leo". La canción, adaptada sobre la melodía de Gilda, fue cantada por los futbolistas en el vestuario y convirtió el camino hacia la copa en una causa colectiva.

Lautaro Martínez lo expresó abiertamente después de la remontada frente a Egipto. El delantero aseguró que Messi merecía aquel triunfo "porque es su último Mundial y porque es nuestro capitán". Giuliano Simeone también terminó entre lágrimas después de la semifinal contra Inglaterra. "No nos queda otra que darlo todo y correr por él", afirmó. Su emoción al hablar de Messi invitó a pensar en un adiós después de la Copa.

Lautaro celebra su milagroso gol con Messi / WILL OLIVER / EFE

Sin embargo, Rodrigo De Paul, posiblemente el jugador que más de cerca ha acompañado a Messi durante los últimos años, aseguró que "hacer futurología no es bueno" cuando le preguntaron cuántos partidos podían quedarle al rosarino.

La Copa América de 2028, el primer horizonte

La próxima Copa América está más cerca de lo que parece. Messi tendría 41 años en 2028, año en el que termina su contrato con el Inter Miami. La hipótesis más razonable es que evite comprometerse ahora con un objetivo situado a dos años de distancia. Lo más coherente con su manera de gestionar el tramo final de su carrera sería avanzar convocatoria a convocatoria, recuperarse del desgaste del Mundial y regresar a Miami para comprobar su estado físico durante este tiempo.

La canción, Lautaro, Giuliano y millones de argentinos hablaron de la última de Leo. Messi, todavía no. Hasta que lo haga, el Mundial habrá terminado, pero su historia con la Albiceleste seguirá abierta. La pelota, una vez más, está en los pies del '10'.