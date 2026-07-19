MUNDIAL 2026
Messi no se acaba nunca: ¿habrá noveno Balón de Oro?
El astro rosarino, con ocho goles y cuatro asistencias en el Mundial, ha liderado a Argentina hacia una nueva final que reaviva del todo el debate sobre un posible noveno Balón de Oro
Leo Messi ya tiene 39 años. Es innegable que ha perdido parte de la explosividad con la que destrozaba defensas en el Barça, pero conserva intacta la capacidad de decidir partidos con una facilidad sobrenatural. Esa es la cualidad que lo convirtió en un futbolista único.
Su vigencia es la muestra perfecta de su leyenda. El mejor futbolista de todos los tiempos ha conseguido llevar a Argentina hasta la final de un nuevo Mundial, la tercera del astro rosarino tras las de 2014 y 2022, con una actuación de bandera. Con ocho goles, es el máximo goleador del torneo, unas cifras que complementa con cuatro asistencias fundamentales para lograr el pase a la final.
Argentina se enfrentará este domingo a España y volverá a hacerlo liderada por su capitán. No podía ser de otra manera. Solo Messi puede explicar por qué la Albiceleste está a un paso de revalidar el título conquistado en Qatar. Precisamente por eso, toca abrir un melón que no gustará a sus críticos: ¿puede caer el noveno Balón de Oro?
El Mundial lo cambia todo
Antes del torneo, hablar de un noveno galardón parecía una exageración. Su rendimiento en el Inter Miami seguía siendo extraordinario, pero la distancia competitiva entre la MLS y las grandes ligas europeas reducía considerablemente sus posibilidades. El Mundial, sin embargo, lo ha cambiado todo.
En la Major League Soccer, Messi volvió a hacer historia. Levantó el 48º título de su carrera, la MLS, la primera de la historia del Inter Miami. Lo hizo apuntándose 63 contribuciones de gol, récord de la liga, y superando las 52 que registró Carlos Vela en 2019. Datos aplastantes, pero insuficientes para ganar otro Balón de Oro.
Pero ahora Messi está en la final tras volver a maravillar al mundo. Y eso tiene todavía más mérito, porque el rosarino ha malacostumbrado a los seguidores del deporte rey con su excelencia. Estará en el MetLife Stadium por méritos propios. Más que nadie.
Está siendo el jugador más decisivo del torneo y lo constató por enésima vez en este Mundial durante la semifinal ante Inglaterra. Suyas fueron las dos asistencias que permitieron remontar el 1-0 de Anthony Gordon.
Su candidatura no puede sostenerse únicamente en su nombre, en su edad o en su palmarés. Debe justificarse por sus méritos deportivos, y lo cierto es que son difíciles de ignorar. Evidentemente, existen candidatos con temporadas más exigentes en el fútbol europeo. Pero volver a liderar a una selección hacia otro Mundial, y hacerlo de manera consecutiva, es un argumento poderosísimo, más allá de todo lo que ha conseguido en Estados Unidos.
El MetLife Stadium, clave
Todo dependerá de la final ante España. Si Argentina pierde, Messi puede ir olvidándose del noveno Balón de Oro. Pero si vuelve a levantar la Copa y deja su huella en el partido decisivo, será muy difícil negarle el premio.
La posibilidad es más real que nunca. Por eso, la propia organización del Balón de Oro aseguró recientemente que un futbolista que no compita en Europa también puede levantar el galardón individual.
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