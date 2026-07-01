"En unos meses se podrán comer las milanesas de Leo Messi en Castelldefels"

El idilio de Leo Messi con Castelldefels está muy cerca de escribir un nuevo capítulo, esta vez a través del paladar. El astro argentino, actual futbolista del Inter Miami, expandirá su presencia en el Baix Llobregat con la próxima apertura de una sucursal de El Club de la Milanesa, la exitosa cadena gastronómica en la que entró como socio hace un año. El desembarco en tierras catalanas se prevé inminente para alegría de los aficionados 'gourmet'.

La expansión internacional de la marca, que nació en el año 2006, ha tomado una velocidad de crucero notable. Tras consolidarse en Sudamérica con 76 locales en Argentina y dos en Uruguay, la franquicia se encuentra en plena ofensiva en el mercado estadounidense de la mano de Gonzalo, socio franquiciado de la firma, quien confirma que el salto a España ya tiene una fecha muy definida. "Entre tres o entre tres y seis meses creemos que estamos llegando a Castelldefels, así que ahí en Barcelona lo van a poder disfrutar", asegura el responsable sobre los plazos que manejan para la inauguración.

Gonzalo, franquiciado del restaurante de Miami / SPORT

La llegada al municipio barcelonés supondrá el primer paso firme de la marca dentro del continente europeo, un destino elegido de forma estratégica por el vínculo histórico y personal que une al futbolista con Cataluña. Para los responsables de la cadena, la incorporación del astro de Rosario al accionariado ha supuesto una enorme inyección de prestigio, pero también una gran responsabilidad. "Leo llegó hace un año al Club de la Milanesa como socio y para nosotros es un orgullo gigante, enorme, y un compromiso día a día para poder estar a la altura de lo que él es", confiesa Gonzalo.

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Una de las milanesas que se pueden comprar en el local / SPORT

El menú de los establecimientos destaca por una fuerte especialización en el bife de chorizo y diferentes variantes, siendo el auténtico buque insignia de la cadena la clásica milanesa napolitana, el plato más vendido con diferencia. Esta receta se elabora de manera muy concreta para emular el plato que cautivó al futbolista desde su infancia en Argentina. "Leo siempre dijo que su comida preferida eran las milanesas, las milanesas napolitanas que hacía la mamá; la hacemos como creemos que a él le gusta, sin jamón, esperando que le siga gustando", concluye Gonzalo sobre el secreto de su propuesta estrella.