A un mes del Mundial, la emoción en México sigue en espera

Han pasado 40 años desde la última vez que México recibió la Copa del Mundo y en tan solo unos días lo hará por tercera vez en su historia, un privilegio que nadie más puede presumir. Pero, incluso siendo un país en el que el fútbol es el deporte con más espectadores, su torneo más importante no ha logrado levantar las expectativas.

En una encuesta en la que participaron 75 habitantes de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, apenas el 50,7% se consideraron emocionados por el Mundial, con un 37,3% explícitamente definiéndose como no emocionados y el resto (12%) simplemente asegurando que el torneo no les interesa.

Incluso quienes se consideran entusiasmados parecen no estarlo tanto como podrían en el torneo más importante del deporte. Solo 11 personas consideraron que sus ansias son máximas (en una escala 1-10), pero lo aún más sorprendente es que ni siquiera quienes tienen entradas muestran la emoción máxima, con apenas cinco de ellas haciéndolo.

Pocos partidos (13) en el país más futbolero de los tres anfitriones, contrastado con elevados precios fueron el factor principal que congeló la emoción. Un punto en el que acordó la gran mayoría (88%), también quienes sí gozan de boletos para los juegos.

La deuda de la Selección

Después de quedar fuera en fase de grupos en Qatar 2022 -- el peor resultados desde Argentina 1978 -- , la Selección se quedó también en fase de grupos de la Copa América 2024. En este ciclo mundialista han desfilado tres directores técnicos y mismo número de presidentes de la Federación Mexicana de Fútbol.

Los aficionados al fútbol verán de cualquier manera el Mundial, incluso los juegos de otros países; quienes no están interesados no se molestarán en verlo, pero es un sector más puntual el que sí se ve afectado.

Aunque apenas fue un 16% el que apuntó que el desempeño de la Selección Mexicana es la razón de su carencia de emoción, ninguno de ellos se considera aficionado y ese es el sector al cual debe apelar el Mundial.

Se trata de quienes sin ser seguidores del deporte, aprovechan para unirse a la fiesta, disfrutar y esperar que representen con orgullo al país. Un sector que más allá de disfrutar del fútbol, disfrutan de lo que representa y la unión a la que apela.

"Me gusta ver a una gran parte de la población estar unida apoyando al mismo equipo y portando los mismos colores, independientemente del potencial de la Selección y el resultado. (Durante el Mundial) se vive un ambiente en el país como con pocas cosas", declaró uno de los participantes en la encuesta.

México, después de ser eliminada del Mundial 2022 / FIFA

Más dudas que respuestas

La Ciudad de México es lejos de ser perfecta. Su creciente población exhibe cada día más las deficiencias en su infraestructura y más allá de estar generando emoción, el Mundial ha creado preocupación en los habitantes por lo que les espera para poder vivir su día con día.

"Gran parte de la ciudad está mal distribuida. Muchas personas viven lejos de sus trabajos, lo que genera un enorme tráfico diario con el exceso de automóviles, un transporte público saturado y calles poco eficientes", compartió uno de los encuestados, con otros agregando que, "si de por sí es un caos sin extranjeros", ahora "se va a colapsar".

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Eso atendiendo únicamente al tema de servicios de transporte, pues como bien apuntaron varios de los participantes, aún no se han completado las obras en su aeropuerto ni la repavimentación de calles, al igual que temas de inseguridad que se han perdido de vista por reacondicionar la ciudad y que también les genera preocupación para los visitantes.