El mensaje de Shakira a la selección española después de sus polémicas declaraciones: "Es increíble"

Uno de los nombres propios de la final del Mundial 2026 fue el de la cantante colombiana Shakira, expareja de Gerard Piqué. Antes del pitido inicial, la artista de 'Dai Dai' habló con Juan Carlos Rivero, narrador de Televisión Española, donde desveló que prefería que ganase la selección argentina.

"Yo soy amiga de Messi y muy orgullosa también de todo lo que ha logrado, porque hay que reconocer que a los 39 años, correr como lo hace, y enfrentarse a atletas de 18-19 años, y meter tantos goles. Esa ambición que tiene, la admiro mucho", reconoció, aunque admitió que sus dos hijos, Milan y Sasha, iban con la selección liderada por Luis de la Fuente.

Fueron unas declaraciones que no gustaron mucho a los aficionados españoles, sobre todo porque la cantante se pasó muchos años residiendo en España.

Sin embargo, después del triunfo de España gracias al gol de Ferran Torres, la cantante colombiana quiso compartir un mensaje a través de una historia de Instagram, donde celebraba la victoria de La Roja ante la Albiceleste.

La expareja del fundador de la Kings League comentó: "Felicidades a mi gente de España. Es increíble las cosas que hemos vivido juntos a través de la música". La cantante recordó que ya puso la banda sonora del Mundial de 2010 con 'Waka Waka', edición en la que España se proclamó campeona, una coincidencia que se ha vuelto a repetir este año con 'Dai Dai'.

Por otra parte, recordó que está a punto de instalarse de nuevo en el país para preparar su gira 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour': "Nos vemos ahora en Madrid en la gira europea donde vamos a celebrar por todo lo alto este triunfo con 'Dai Dai'".

Shakira reconoció al ante público que "tengo muchas ganas de esa residencia europea, pues es un país en el que estuve muchísimo tiempo, aprendí tanto y donde tuve a mis hijos. Tiene un gran significado y el apoyo que me han dado en España ha sido constante. Es un público tan leal, que ha estado en los momentos buenos y malos".

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Las fechas ya confirmadas en Madrid son el 18, 19, 20, 25, 26 y 27 de septiembre, y 2, 3, 4, 10 y 11 de octubre. Los espectáculos se realizarán en el Estadio Shakira, un espacio creado en el complejo Iberdrola Music.