Mensaje 'mundial' a Luis Enrique

El Mundial también es época de reivindicarse, de sacar pecho, demostrar de qué pasta está hecho uno y de mandar mensajes. En la jornada del martes, en el Francia-Senegal se mandaron dos al mismo destinatario: Luis Enrique Martínez. Si siguió el partido en directo, el entrenador del PSG tuvo grandes estímulos relacionados con su equipo. Dos golazos de dos jugadores que, a sus órdenes, han mirado más de una vez al banquillo esta temporada.

Bradley Barcola fue suplente por detrás de Doué, elección de Didier Deschamps para el flanco izquierdo del ataque 'bleu', pero solo necesitó dos minutos sobre el campo para constatar su electricidad y capacidad para romper partidos.

Francia ya había encontrado el camino del triunfo con Mbappé y los increíbles envíos de Olise al área, pero el 2-0 lo firmó él, atacando el espacio y definiendo con una 'picadita' rebosante de clase para superar la salida de Mendy.

No fue solo un golazo, también fue una reivindicación. En París, Barcola, que goza de minutos, no es una pieza indiscutible y está forzado a competir semana tras semana con tres nombres de muchos quilates: Dembélé, Kvaratskhelia y Doué. Su nombre, vinculado a clubes como Liverpool o Barça, llama mucho la atención. Y no es para menos. Aunque no fue el único protagonista del PSG en ese duelo.

La otra postal fue todavía más simbólica. Ibrahim Mbaye, adolescente, parisino de formación y senegalés por elección internacional, entró tarde y marcó aún más tarde. Lo hizo en el añadido, cuando el partido parecía cerrado, para ponerle pimienta a un cierre de duelo que aún tenía escondido un trallazo de Mbappé para su particular doblete. El gol no sirvió para mucho, pero fue una muestra de orgullo y de talento puro. Bicicleta para 'romper' a Theo y derechazo fortísimo que no pudo sacar Maignan. Sublime.

El caso de Mbaye es distinto. Va sumando minutos poco a poco en el PSG y es uno de los hombres del futuro en el Parque de los Príncipes. Pero va derribando puertas a un ritmo frenético y necesita más acción para seguir creciendo. Y si París no se la ofrece, el mercado siempre se vuelve especialmente loco con los jóvenes que brillan en los Mundiales.

El Mundial también está hecho para esto. Barcola y Mbaye lo han entendido, y solo han necesitado unos pocos minutos para a`aprovecharlo.