El mensaje de Messi tras su regreso con Argentina

Lionel Messi volvió a sonreír sobre el césped y también quiso transmitir ese sentimiento a los aficionados. Tras reaparecer con la selección argentina después de varias semanas de baja por una contractura muscular, el capitán albiceleste dejó un mensaje cargado de ilusión de cara al inicio del Mundial 2026.

"Vamos, más juntos que nunca", escribió el rosarino en una publicación en su cuenta oficial de Instagram apenas unos minutos después del triunfo ante Islandia. Unas palabras breves, pero con un claro mensaje de unión y confianza cuando falta apenas una semana para el debut frente a Argelia.

El regreso de Messi dejó buenas sensaciones. Disputó más de 20 minutos, marcó de penal y mostró que ya vuelve a coger ritmo competitivo tras superar sus molestias musculares. Su publicación tuvo una respuesta inmediata por parte de los aficionados, acumulando decenas de miles de 'me gusta' y miles de comentarios de apoyo en cuestión de minutos.

Con el capitán de vuelta y ya plenamente centrado en la cita mundialista, Argentina encara la defensa del título conquistado en Qatar con el optimismo reforzado por el regreso de su gran referente.

En lo estrictamente futbolístico, el amistoso ante Islandia dejó una imagen positiva para Argentina, que se impuso con autoridad y buenas sensaciones de cara a la gran cita. El equipo dominó gran parte del encuentro, mostró solidez colectiva y encontró en los goles la confirmación de su superioridad, en un partido que también sirvió para sumar minutos de rodaje y afinar detalles en la puesta a punto para el Mundial el 17 de junio ante Argelia.

Messi no fue titular, pero terminó jugando; quien no tuvo ni un minuto sobre el césped fue Julián Álvarez, que sigue recuperándose de su lesión y apura sus opciones para llegar al debut.