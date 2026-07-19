El mensaje de Mbappé tras la derrota contra Inglaterra: "Messi marcará en la final, eso seguro"

Francia cerró el Mundial 2026 sin premio. Después de caer en semifinales ante España, el conjunto de Didier Deschamps, que dirigía su último partido al frente de la selección, perdió también el encuentro por el tercer puesto frente a Inglaterra en un espectacular 4-6 disputado en Miami. Los ingleses llegaron a dominar 0-4 al descanso, Francia reaccionó tras el paso por vestuarios, pero no logró culminar la remontada.

Dentro de la derrota, Kylian Mbappé volvió a firmar una actuación sobresaliente. El delantero francés marcó un doblete, terminó el torneo con 10 tantos y, además, alcanzó los 22 goles en los Mundiales, convirtiéndose (a la espera de la actuación de Leo Messi en la final contra España) en el máximo goleador de la historia de la competición.

Las palabras de Mbappé

Tras el encuentro, Mbappé atendió a DAZN y fue muy crítico con la imagen ofrecida por su selección, especialmente en la primera mitad. "Creo que hubo dos momentos distintos. En el primero, entiendo por qué algunos dirán que fue una broma y que no respetamos la camiseta. Personalmente, diría que fuimos humanos. No nos podemos permitir eso. Estábamos completamente aturdidos, y creo que eso nos hizo reaccionar", apuntó.

"Logramos hacer lo que sabemos hacer: ganar la segunda parte, pero al final, no ganamos. Es más una pena para el entrenador. Queríamos hacer algo por él, pero lamentablemente, la primera parte da la impresión de que lo decepcionamos. Pero no es así como queríamos sentirnos. Así es el fútbol; queremos agradecerle al entrenador todo lo que ha hecho. Este partido no empañará la leyenda de Didier Deschamps", agregó.

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También fue preguntado por la final del Mundial y por la posibilidad de que Lionel Messi le arrebatara el liderato goleador histórico. "Messi marcará en la final, eso seguro. Yo sólo intento ayudar a mi equipo a ganar. Marcar muchos goles en un Mundial te ayuda a evolucionar en ciertos aspectos. Hubiera preferido no ser el máximo goleador histórico y jugar el partido de mañana. Es bonito para mi legado, pero hoy no es lo primero en lo que pienso", explicó.