El mensaje de Lamine Yamal tras ganar a Francia: "España en la final. Pardon, pardon"

España selló su pase a la final del Mundial 2026 tras imponerse por 0-2 a Francia en las semifinales disputadas en Dallas. El equipo de Luis de la Fuente firmó una actuación más que sólida y anuló por completo a una selección francesa repleta de estrellas como Mbappé, Dembélé, Olise... Mikel Oyarzabal abrió el marcador al transformar un penalti provocado por Lamine Yamal y Pedro Porro sentenció el encuentro con el segundo tanto para clasfificar a la selección española para la final del torneo.

En ese sentido, Lamine Yamal volvió a ser uno de los jugadores más destacados de España. Aunque no marcó, fue decisivo al provocar el penalti que supuso el 0-1 y volvió a tener una participación muy activa en ataque. El joven futbolista ya había sido protagonista durante todo el Mundial y llegaba al encuentro tras insistir en que su prioridad era que España siguiera avanzando, por encima de sus cifras individuales.

Lamine Yamal fue una pesadilla constante para Francia / SAM WASSON / EFE

Además, en los días previos a la semifinal, Lamine también acaparó la atención por sus declaraciones sobre Francia. Tras el pase de España a semifinales afirmó que "Francia es la que nos tiene que tener miedo" y aseguró que la selección española no tenía ningún miedo a medirse con el conjunto de Didier Deschamps. Sus palabras tuvieron una amplia repercusión y fueron interpretadas como un mensaje desafiante antes del duelo entre dos de las grandes favoritas al título.

El mensaje de Lamine tras la victoria

Después de la victoria y de la clasificación para la final, Lamine Yamal publicó un vídeo en TikTok celebrando el triunfo. En las imágenes se señala el escudo de la selección española y después se baja la gorra para taparse los ojos. El vídeo va acompañado del mensaje "España a la final, pardon pardon", utilizando la expresión en francés como una referencia al rival al que acababa de eliminar España.

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Lo cierto es que, con la selección española ya clasificada para la final, Lamine Yamal volverá a ser una de las grandes bazas de la selección en la lucha por el título. El conjunto de Luis de la Fuente espera ahora al vencedor de la segunda semifinal entre Inglaterra y Argentina, con el objetivo de culminar un Mundial sobresaliente levantando el segundo trofeo de su historia.