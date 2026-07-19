El mensaje de Lamine Yamal antes de la final del Mundial: "Por ti y por la calle"

No es un domingo cualquiera. Esta noche, España se juega ganar su segundo Mundial. La selección de Luis de la Fuente quiere volver a alzar la Copa del Mundo después de 16 años, cuando La Roja salió victoriosa en la final ante Holanda, disputada en el Estadio Soccer City de Johannesburg, gracias al tanto de Andrés Iniesta.

No será una final nada fácil para la selección española, debido a que enfrente tendrá uno de los equipos más rocosos del Mundial, Argentina. La selección de Lionel Scaloni ha ido de menos a más y se ha plantado a la final desplegando un gran nivel de fútbol, especialmente en los últimos minutos de los partidos, donde ha remontado en más de una ocasión. La última en semifinales ante Inglaterra.

Si España quiere alzar la Copa del Mundo en el MetLife Stadium, gran parte de sus opciones pasan por el rendimiento de Lamine Yamal. El futbolista del FC Barcelona ya ha demostrado en los últimos partidos que puede marcar la diferencia cuando está a su mejor nivel.

Cabe recordar que el extremo español llegó entre algodones a la concentración de la selección, ya que se recuperaba de una lesión que lo mantuvo alejado de los terrenos de juego durante más de un mes y medio. El primer partido ante Cabo Verde, el '10' del Barça salió desde el banquillo para agitar el encuentro, pero no lo pudo hacer, ya que aún tenía que coger ritmo de competición.

Con el paso de los partidos, el de Rocafonda demostró estar completamente recuperado y, esta noche, tiene la oportunidad de cumplir uno de sus sueños a sus 19 años: ganar la Copa del Mundo. El jugador es consciente de que se enfrenta a un partido que puede marcar un antes y un después en su carrera deportiva.

Lamine Yamal, en la semifinal ante Francia. / Carlos Ramírez / EFE

Por esta razón, quiere dejarlo todo sobre el césped del MetLife Stadium para ayudar a España a conquistar su segundo Mundial. Un logró que lo acercaría a conquistar otros de sus sueños: ganar el Balón de Oro, un trofeo que ya estuvo a punto en 2025.

Como ya es habitual cuando juega un partido importante, Lamine Yamal ha compartido un mensaje a través de una historia de Instagram, donde ha querido acordarse de dónde viene.

Noticias relacionadas

El mensaje de Lamine Yamal antes de la final del Mundial 2026 / SPORT

El '10' del conjunto azulgrana ha publicado una imagen suya de pequeño y ha añadido el siguiente comentario: "Por ti y por la calle".