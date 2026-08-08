FC BARCELONA
El mensaje de Infantino a Cubarsí tras su histórico Mundial
El presidente de la FIFA quiso reconocer públicamente su actuación y dedicó un mensaje al central del Barça a través de sus redes sociales
Pau Cubarsí firmó un Mundial para la historia. Con solo 19 años, el central del FC Barcelona fue una de las piezas importantes de la España campeona del mundo y puso el broche a su espectacular torneo con el premio FIFA al Jugador Joven. Un reconocimiento que confirma en el mayor escenario internacional el nivel que el azulgrana ya venía demostrando en el Barça.
El defensa tuvo un papel protagonista durante toda la competición y fue una de las claves de la extraordinaria solidez defensiva de la selección española. Cubarsí contribuyó a mantener la portería a cero en siete partidos del Mundial, dentro de una defensa que únicamente encajó un gol en todo el torneo. Unos números que reflejan la dimensión de su actuación y su importancia en el camino de España hacia el título.
Más allá de las estadísticas, el central azulgrana volvió a demostrar su personalidad con el balón, su capacidad para defender lejos del área y una madurez impropia de un futbolista tan joven. Cubarsí afrontó el Mundial como un jugador plenamente consolidado y respondió ante los mejores delanteros del planeta, convirtiéndose en una pieza fundamental de la selección campeona.
El mensaje de Infantino
El rendimiento de Cubarsí no pasó desapercibido para Gianni Infantino. Y, como se suele decir, más vale tarde que nunca. El presidente de la FIFA quiso reconocer públicamente su actuación y dedicó un mensaje al central del Barça a través de sus redes sociales, destacando tanto su premio individual como su aportación a la defensa de España.
“Con tan solo 19 años, Pau Cubarsí tuvo una extraordinaria participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026 con la selección española, ¡convirtiéndose en el primer defensa en ganar el premio FIFA al Jugador Joven! Tras haber contribuido a mantener la portería a cero en siete partidos de toda la competición, pasará a la historia su papel fundamental en una defensa que solo encajó un gol”, publicó.
El mensaje de Infantino pone así el broche a un Mundial inolvidable para Cubarsí. El central del Barça ya es campeón del mundo, ha sido reconocido como el mejor joven del torneo y ha hecho historia al convertirse en el primer defensa en conquistar el premio FIFA. Y lo mejor es que todavía le queda mucha historia por escribir...
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