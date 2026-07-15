El mensaje del Barça tras el gol de Anthony Gordon: "Ya lo sabía"

El FC Barcelona ya celebra los goles de su último fichaje, Anthony Gordon, procedente del Newcastle. El club azulgrana pagó un total de 80 millones de euros, más diez en variables que dependerán de diferentes cláusulas que deben cumplirse durante el contrato, según informó 'Chronicle Live'.

A pesar de que el extremo inglés aún no ha debutado con la camiseta azulgrana, Anthony Gordon ya está dando alegrías en el Mundial de 2026, que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá. Su rendimiento en el torneo confirma que ha sido un fichaje de impacto inmediato y que elevará el nivel de la plantilla culé. Por ahora, un nuevo acierto de Deco.

El Mundial de Gordon ha ido de menos a más. Al principio era un fijo en el once titular de Thomas Tuchel, pero perdió la titularidad en favor de Marcus Rashford. Sin embargo, el exjugador del Newcastle ha sabido aprovechar sus oportunidades y ha vuelto a asentarse en el primer equipo.

En las semifinales ante Argentina, el extremo abrió el marcador para Inglaterra en el minuto 50 al culminar con una definición perfecta la primera ocasión clara de la que dispuso, una acción que demuestra su enorme potencial de cara a puerta.

Pocos minutos después del primer tanto de Gordon en el Mundial, la cuenta oficial del Barça publicó un vídeo en sus redes sociales con el siguiente mensaje: "Antohny Gordon ya lo sabía".

En el vídeo, se puede ver al extremo inglés diciendo: "Hola, soy Anthony Gordon y si estás viendo esté vídeo acabo de marcar un gol en un Mundial".

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Gordon, listo para triunfar con el Barça

En la presentación, Gordon envió un mensaje de optimismo a la afición culé: "Estoy listo para este desafío, soy muy consciente de la historia de este club. Estoy muy emocionado y orgulloso de estar aquí. Es un sueño hecho realidad formar parte del mejor equipo del mundo".