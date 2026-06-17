El mensaje de Antonela Rocuzzo (38 años), pareja de Leo Messi, tras el hat trick ante Argelia: "Sos increíble"

Ya lo daban por retirado. Y una vez más, recital de Leo Messi a sus 38 años. Puede ser que ya sea de sus últimos grandes partidos, pero el '10' de Argentina aún tiene mucho fútbol en sus botas. Así lo demostró ante Argelia en el debut del Mundial 2026, que se está celebrando en Estados Unidos, México y Canadá. No se conformó con marcar un tanto, sino que hizo tres, siendo la estrella del conjunto albiceleste. Una victoria por 3-0 que quedará para la memoria.

Muchos decían que el exjugador del FC Barcelona tenía que dejar a la selección argentina después de alzarse con la Copa del Mundo en 2022, pero Messi decidió continuar con el legado y, sobre todo, con la mente puesta en la nueva cita mundialista. El astro argentino era consciente de que podía llegar en plena forma física.

El recital que dio Messi no tuvo ningún tipo de sentido, y quienes se despertaron para ver el partido o se quedaron despiertos disfrutaron de una noche mágica. El '10' desplegó un gran nivel de juego y estuvo acertado de cara a puerta. No se le puede pedir más.

Messi volvió a hacer historia al batir un nuevo récord. Con su hat trick alcanzó los16 goles en este torneo, una cifra que le convierte en el máximo goleador de la clasificación histórica, superando a Miraslov Klose.

Leo Messi marcó el primer gol de Argentina en el Mundial 2026 / @fifaworldcup

El futbolista rompió a llorar y explicó el motivo en la rueda de prensa 'post' partido: "La verdad que es una cuestión totalmente ajena a lo deportivo, pasé unos días difíciles y complicados".

El '10' de Argentina pudo superar este malestar gracias a sus compañeros de equipo: "Estoy agradecido a toda la delegación, a todos mis compañeros porque estuvieron siempre como siempre al lado mío dándome mucha fuerza para que esté bien y nada más".

La reacción de Antonela Rocuzzo

Una de las personas que no quiso perderse el debut de Argentina en el Mundial fue Antonela Rocuzzo, pareja de Leo Messi, quien disfrutó de una noche mágica gracias a la victoria del conjunto albiceleste ante Argelia y a los tres tantos del astro argentino. La rosarina siguió el recital del '10' junto a sus hijos desde uno de los palcos del estadio Arrowhead de Kansas.

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La mujer de Messi vio el partido con la camiseta puesta de Argentina y con el número '10' a las espaldas, lo mismo que sus tres hijos: Thiago, Mateo y Ciro. En Instagram, publicó el siguiente mensaje: "Vamoooos Argentina!!! Con vos siempre @leomessi!!!! Sos increíble!!".