Memphis, paso a paso

El delantero del Barcelona podría dar un paso más en su recuperación total con su presencia en el once de Louis Van Gaal en el último choque de la fase de grupos No es titular en un partido desde el pasado 22 de septiembre, cuando se enfrentó a Polonia en la Liga de Naciones

Sin minutos en el Barcelona desde septiembre, suplente en el primer partido de los Países Bajos en el Mundial y con minutos en el segundo, Memphis Depay podría dar un paso más en su recuperación total con su presencia en el once de Louis Van Gaal en el último choque de la fase de grupos.

El calvario de Memphis Depay parece llegar a su final. Pendiente desde el verano pasado de asuntos relacionados con los despachos (estuvo a punto de salir del Barcelona) y de una lesión inoportuna al inicio del curso, no es titular en un partido desde el pasado 22 de septiembre, cuando se enfrentó a Polonia en la Liga de Naciones.

Desde entonces, se ha perdido doce encuentros del Barcelona y apenas suma en sus piernas los minutos del Mundial. Acumula 74. Los 29 que jugó frente a Senegal y los 45 ante Ecuador. La culpa, una lesión en el bíceps femoral del muslo izquierdo. Entró en la enfermería tras caer en el citado encuentro de Polonia y aún no ha vuelto a ser el mismo.

Los Países Bajos esperan con ansiedad el regreso de la mejor versión de Memphis Depay. Los 42 tantos y 29 asistencias que lucen en los 83 partidos que ha disputado con el combinado que ahora dirige Louis Van Gaal son parte de un currículum que necesita su equipo, mermado sin la presencia de una de sus figuras clave.

Ahora, tras sus dos apariciones en Catar, Van Gaal habla con cautela sobre uno de sus jugadores franquicia. Después de su estreno con victoria frente a Senegal (0-2), reconoció que Memphis "jugó un papel importante" tras ingresar en el terreno de juego en los últimos minutos y habló del siguiente paso a seguir: "Tendrá un chequeo médico y veremos cómo reacciona. No es fácil decir cómo manejar su recuperación".

Memphis pasó con éxito el chequeo y su seleccionador le obsequió con más minutos frente a Ecuador. Le hizo un hueco para jugar toda la segunda parte tras sacar del campo a Steven Bergwijn y el delantero del Barcelona sumó más tiempo de calidad en sus piernas. Sin embargo, su presencia sobre el césped no dio un giro a un equipo muy gris.

"Memphis apenas podía hacer cosas porque pocas veces tenía el balón", dijo Van Gaal tras el choque ante el combinado sudamericano. "Sentí que no podía hacer mi juego. Soy un jugador que muchas veces quiere golpear la pelota y buscar a su oponente. No entré en ese desafío. Esto no me desanima, es importante confiar más en el campo y todo irá bien", apuntó Memphis.

Las declaraciones del delantero azulgrana denotan cierta desconfianza y miedo a volver a romperse. Por eso, el siguiente interrogante es si Memphis está listo para enfrentarse a Catar. A priori, con el anfitrión eliminado, el choque debería ser un trámite de los Países Bajos para confirmar su clasificación para los octavos de final. Puede ser una buena ocasión para dar la titularidad a Memphis o, por el contrario, no arriesgar y reservarle de cara a un hipotético encuentro de octavos de final.

Mentalmente, parece que Memphis, en estos días desde el choque ante Ecuador, está cogiendo más fuerza. Se encuentra bien, con más confianza. Así lo aseguró este domingo en De Telegraaf: "Cada vez me siento mejor. Afortunadamente, hay otros jugadores como Cody Gakpo. Pero con un Memphis en forma, tenemos más posibilidades".

La pelota está en el tejado de Van Gaal. Tendrá que decidir quién será el acompañante del joven Gakpo, que suma dos de los tres tantos de los Países Bajos en el Mundial de Catar. Memphis tiene muchas papeletas para ser el elegido. Si finalmente juega, avanzará en recuperación total. Paso a paso, se acerca al final del túnel. Una titularidad ante Catar, puede ser el inicio del regreso de la mejor versión de Memphis Depay.