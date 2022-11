Las mejores frases de Luis Enrique en Twitch

El seleccionador español dice que saldrán contra Alemania como si el partido fuese de octavos de final Aclara la polémica con los pantalones rojos

España juega mañana ante Alemania su segundo partido en este Mundial tras golear (7-0) en el primero a Costa Rica. El seleccionador español, a pesar de la cercanía del choque, no ha faltado a su habitual cita con el Twitch. Éstas son sus mejores frases.

EL PARTIDO CONTRA ALEMANIA

"Es un partido maravilloso, atractivo, motivante al máximo. Llegamos con buenas sensaciones, ellos llegan con peores sensaciones. Pero un partido contra Alemania siempre es especial. Será un partido muy chulo, con muchas incógnitas"

EL DÍA DE MAÑANA

"Haré deporte a baja intensidad. Luego, en el despacho, repasaremos todo para el partido"

EL PLANTEAMIENTO

"Lo plantearemos como si fuera un partido de octavos de final. Tenemos que ganar. Ese es el objetivo que nos hemos marcado"

POR QUÉ NO REPITE ALINEACIONES

"Porque tengo la fortuna de tener muchos jugadores y porque no veo poner siempre a los mismos. Yo veo el gestionar una temporada con una plantilla. ¿Habrá jugadores que no jugarán ni un minuto? Correcto. Pero considero que van a ser importantes todos. Tenerlos motivados a todos implica darles minutos y que vean que confías en ellos"

LA PARODIA DEL POLONIA

"Espectacular. Son unos cachondos. Me gustó mucho. Humor irónico y una imitación... de las mejores que he visto"

PANTALONES ROJOS

"He debido ser muy torpe explicando este tema. Nosotros queremos jugar con nuestro primer equipaje. Cuando hay colores parecidos que en la televisión pueden resultar similares, se cambia. En nuestro caso, nos pasaba que jugábamos más partidos de blanco o de azul que de rojo. No tenía mucho sentido. Hablamos con la Federación y pensamos que, si no podíamos jugar con la camiseta roja y el pantalón azul, jugábamos enteros de rojo. Me parece que es una combinación de colores que representa la bandera de España: rojo y detalles amarillos. No sé si no me expliqué bien o hay ganas de juerga"

PABLO TORRE

"También miramos jugadores de Segunda, o incluso de Segunda B. Pablo Torre, el año pasado, estaba en el Racing. Lo miramos y entendimos que tenía que ir a categorías superiores"

LA PORRA

"La va ganando Gavi pero hay bastante igualdad"

SER ÀRBITRO

"Podría ser árbitro. Si me protestan, pitaré todo lo contrario. En los entrenamientos, con los más intensos en sus equipos hacemos un trabajo de "tío, contrólate". Tenemos muy pocas tarjetas. Insistimos en que el árbitro se equivoca, en que se centren en las cosas que pido"

MOURINHO

"Tuve la suerte de tenerlo de segundo entrenador. Yo siempre tuve con él una relación muy cercana, muy auténtica. Es un tío que no se calla nada. A todos nos sorprendió ver el nivel al que llegó. Cuando se marchó Robson, se quedó Mourinho y vino Van Gaal. Él era el único que se atrevía a decirle lo que fuera. Van Gaal valoraba mucho que le dijera su idea, ya que la mayoría de gente no se atrevía. Sigo teniendo contacto con él. Me cae muy bien"

LA ORGANIZACIÓN DEL MUNDIAL

"En cuanto a infraestructuras, excepcional. Aquí no hay lujos de ningún tipo. A veces, creéis que los jugadores vienen del lujo total. Nada de eso, muchos vienen de familias trabajadoras. Toda la polémica que rodea a la organización de este Mundial, intentamos abstraernos de ella. Todos estamos a favor de los derechos humanos y de que se respeten al máximo, solo faltaría. Pero también hay que pensar que, viniendo aquí, también damos visibilidad a esta situación. Es otra cultura. No se trata de venir aquí a dar lecciones, como sugieren algunos"