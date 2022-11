Las mejores frases del Luis Enrique streamer antes del debut

El técnico ha repasado sus sensaciones horas antes de jugar contra Costa Rica con sus seguidores Luis Enrique habló de la salida de Cristiano del United, del momento de dar la alineación o de su grupo de música favorita

Luis Enrique ha vuelto a strimear como había prometido y ha repasado sus sensaciones antes del debut de España, que jugará su primer partido ante Costa Rica este miércoles. El técnico se ha mostrado ambicioso con las opciones de la selección y ha destacado el ambiente del grupo a 24 horas del arranque mundialista.

No han faltado tampoco las anécdotas y curiosidades que ha contado el técnico a las preguntas de sus seguidores. Estas han sido algunas de las mejores frases que ha dejado el técnico durante transmisión:

Si el grupo está nervioso y cómo están los tocados

"No los he visto ansiosos. Ha sido un entrenamiento cómodo, como son los últimos antes de un partido. Creo que podría jugar cualquiera de los 26, porque están todos disponibles. Hoy ya ha entrenado Guillamón, que viene muy en forma del Valencia. Y Dani [Carvajal], que está un pelín resfriado hoy ha entrenado perfecto. Haremos el once durante el día pensando en diferentes opciones".

Cuando da las alineaciones a los jugadores

"Las doy dos horas antes la charla. Los jugadores son los primeros en saber quién juega. Me parece lo más lógico y normal. Y una hora y media se la tenemos que dar a la FIFA".

Manías antes del partido

"De jugador tenía alguna manía por superstición: trataba de no pisar ninguna raya. Supongo que había algo de superstición, de rituales que dan un poco de seguridad antes de hacer un examen. Como entrenador no lo tengo más allá de meditar y respirar. Nada especial. Medito media hora antes de dar la charla. La energía se transmite. Es bueno escuchar música antes de los partidos. Lo entiendo como algo divertido. Alguien que sonría es difícil que tenga ansiedad".

Gustos musicales

"Me gusta Enrique Bunbury Héroes del Silencio. Con García Calvo hacíamos la celebración del pecho recordando lo que hacía él".

Si se suma a algunos de los partiditos durante los entrenamientos de sus jugadores

"No. Tenemos jugadores de 18 años y yo tengo 52. Con la velocidad que pasan casi con la estela me turran. No me atrevo achocar con jugadores de este nivel. Algunos no lo aparentan como Pedri pero están cuadrados. En carrera si vas al choque con él, te va a lanzar diez metros. Los jugadores en este nivel están muy currados".

La salida de Cristiano del United

"Me acabo de enterar de la noticia de Cristiano Ronaldo y es sorprendente".

La ausencia de Italia

"Me dio mucha pena: tengo muchos amigos italianos y hasta lo considero injusto: una selección que gana el europeo tiene que estar en el Mundial. Pero si pienso en plan egoísta cuando menos rivales fuertes haya por aquí mejor".

Los defensas más difíciles de superar

Me acuerdo cuando jugué contra Italia, que me tocó jugar de nueve y estaba Maldini. Era alto, guapo, fuerte, rápido. Un animal. Y luego, cuando me tocaba jugar contra el Madrid, Roberto Carlos. Nos preguntábamos cómo podía ser tan rápido".

La mala fama de las tandas de penalti

"Mucha gente dice que la tanda de penaltis es injusta, pero no me lo parece tanto. No es tanto la suerte como el poso del jugador. Gana el que está más preparado para los momentos de tensión".

Una de sus comidas favoritas

"Seis huevos y más puedo llegar a comer en un día. Es uno de los alimentos con más nutrientes. Mucha gente habla de que no es bueno comer tantos huevos pero no les preocupa tomarse ocho petit-suisse".

Las últimas series que ha visto

"La última, no, mejor dicho, la penúltima que he visto es All or Nothing, la del Arsenal, y me encanta Arteta. La última que he visto es la de La Casa del Dragón".