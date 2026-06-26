Uno de los mejores días del Mundial: no te puedes perder este 26 de junio

No hagan planes para este 26 de junio. Es día de sofá, aire acondicionado y fútbol. Mucho fútbol. Las redes sociales están inundadas con menciones sobre ese día. ¿Por qué?

Si hay un día que nadie debería perderse en este Mundial, es este. Aunque, para ello, más les vale sumar horas de sueño durante el día si no quieren recurrir a la cafeína para aguantar despiertos hasta horas intempestivas.

La jornada comenzará a las 21:00 horas con un auténtico choque de gigantes: Noruega contra Francia. O, mejor dicho, Kylian Mbappé contra Erling Haaland. Ambos llevan 4 goles. Una de las tapadas del torneo se citará en Boston ante una de las favoritas, pero lo más interesante, sin duda, será el cara a cara bestial entre dos de los mejores delanteros del momento.

Kylian Mbappé fue escogido como el MVP del Francia - Irak / FIFA

Será el último partido de la fase de grupos y en juego estará la primera plaza. El delantero del City dijo que "seguramente ganen ellos", pero sobre el césped puede pasar de todo. Esta temporada ya se vieron las caras en la Champions League, con victoria para el Real Madrid del ariete francés, pero Haaland quiere revancha.

Erling Haaland, goleador ante Irak / EUP

A la misma hora se jugará el Senegal-Irak, también duelo correspondiente al Grupo I. Los africanos necesitan ganar de goleada para ponerse en lista de espera como una de las ocho mejores terceras.

Partido clave para España

Finalizados los encuentros del Grupo I, no habrá demasiado tiempo para distraerse. De madrugada, a las 02:00 horas, España cerrará su fase de grupos ante Uruguay en Zapopan. Partidazo clave en el Grupo H: La Roja debe sellar la primera plaza.

De la Fuente siempre ha tenido una gran relación con Lamine Yamal / VASSIL DONEV / EFE

La garra charrúa, que tiene como grande referente a Fede Valverde, capitán del Real Madrid, ante el bloque de Luis de la Fuente, que ya alcanzó la gloria en la Eurocopa, con Lamine Yamal como máximo exponente. Y los de Bielsa necesitan la victoria sí o sí. En caso de derrota, estarían eliminadas del torneo con solo 2 puntos.

Un choque de estilos que promete un duelo atractivo y más trascendental incluso de lo esperado. A la misma hora, Cabo Verde y Arabia Saudí buscarán un triunfo para intentar colarse a dieciseisavos en la segunda o tercera plaza del grupo.

El ídolo inesperado del Mundial

Y si parecía que con el pitido final podía llegar el momento de irse a la cama, hay un motivo más para esperar hasta el amanecer y desayunar algo rico: Nueva Zelanda contra Bélgica, a las 05:00 horas. En Vancouver se podrá ver a Tim Payne, el nuevo ídolo de todo el planeta fútbol, ante un combinado de élite liderado por un mago consagrado como Kevin De Bruyne, que tras dos partidos discretos, tiene la obligación de echarse el equipo a la espalda, firmar el primer triunfo de los Diablos Rojos en el Mundial y mirar a dieciseisavos.

La Bélgica de De Bruyne, uno de los grandes atractivos de la jornada del Mundial 2026 hoy lunes 15 de junio / EFE

Egipto e Irán, a la misma hora, pelearán de tú a tú para pasar de ronda e incluso terminar en la primera posición.

La expectativa es enorme. En todas las redes sociales, los aficionados ya están completamente emocionados con este día. Tres partidos, grandes estrellas, un protagonista inesperado y unas ganas locas de que llegue el momento. ¿Verás los tres partidos en directo?