El mejor árbitro de África se queda sin Mundial... ¡expulsado por Estados Unidos!

La Copa del Mundo de 2026 aún no ha comenzado, pero ya se ha visto envuelta en una controversia de alcance internacional. El protagonista es Omar Abdulkadir Artan, colegiado somalí considerado por la FIFA como el árbitro más destacado de la Confederación Africana de Fútbol (CAF) durante 2025, que podría perderse la cita mundialista tras no lograr acceder a Estados Unidos.

La situación ha generado una notable repercusión en el mundo del fútbol, especialmente en África, donde la designación de Artan para el torneo representaba un acontecimiento histórico. De haberse confirmado su presencia en el campeonato, se habría convertido en el primer árbitro de Somalia en participar en una Copa del Mundo, un reconocimiento al crecimiento de su trayectoria y también un motivo de orgullo para el fútbol de su país.

Trionda, el balón del Mundial 2026 de fútbol / Adidas

Sin embargo, los problemas relacionados con la documentación necesaria para viajar a territorio estadounidense han terminado frustrando, al menos por el momento, esa posibilidad. Diversas informaciones apuntan a que las autoridades estadounidenses le impidieron la entrada al país, obligándole a abandonar el viaje que debía llevarle al Mundial.

Según varios medios internacionales y periodistas especializados, el árbitro permaneció retenido durante un tiempo en Miami antes de ser enviado posteriormente a Turquía. El episodio puso punto final a un desplazamiento que había estado marcado por numerosas dificultades burocráticas en los días previos.

Las gestiones para intentar completar todos los trámites se habían prolongado durante semanas. Artan contaba con el respaldo de las autoridades de Somalia y también había trabajado junto a la representación diplomática de su país en Kenia para obtener la documentación requerida. A pesar de esos esfuerzos, el proceso no llegó a resolverse favorablemente y el colegiado se vio obligado a regresar.

Este caso se suma al de Aymen Hussein, una de las principales figuras de Irak, quien fue retenido y sometido a un extenso interrogatorio por las autoridades migratorias antes de poder incorporarse a la concentración del combinado nacional.

Según informaron medios iraquíes y franceses, el atacante permaneció alrededor de siete horas bajo control de las autoridades estadounidenses tras el aterrizaje del vuelo procedente de España. La expedición había jugado días antes un amistoso ante la selección española en A Coruña, encuentro que terminó con empate.