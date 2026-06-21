Mbappé zanja la polémica con Dembélé: "Debemos pulir más la relación dentro del campo"

El 3-1 de Francia a Senegal no fue convincente, al menos para cierto sector de la prensa y la afición 'bleu', que cargó sus tintas contra la acumulación de atacantes planteada por Didier Deschamps y censuró la aportación de futbolistas como Ousmane Dembélé. Líder en el Paris Saint-Germain, decisivo para Luis Enrique en las dos últimas campañas, la actuación del 'Mosquito' frente a los africanos abrió el debate en los medios galos, hasta tal punto que en algunos artículos se cuestionaban la titularidad de 'Dembouz' ante Irak.

Didier Deschamps, sin embargo, no duda con el Balón de Oro. El seleccionador hará rotaciones en la segunda jornada, pero Dembélé no se toca. Tampoco para Kylian Mbappé, que en la rueda de prensa previa al duelo defendió a capa y espada a su compañero.

"He vuelto a ver el partido contra Senegal dos veces: en la primera parte, Dembélé fue el mejor de los cuatro (Olise, Dembélé, Doué y Mbappé) en ataque. En la segunda parte, Michael -Olise- y yo fuimos decisivos, pero él también fue importante. Ousmane está muy tranquilo, es el Balón de Oro, cuenta con la confianza del grupo y del cuerpo técnico. Sabe perfectamente cómo funciona la selección francesa. No hay que olvidar que estuvo lesionado al final de la temporada. Va a ir ganando fuerza y será un jugador decisivo para nosotros", indicó Mbappé.

Una conexión a mejorar

Durante la concentración de Clairefontaine, Dembélé y Mbappé compartieron mucho tiempo y confidencias. Desde Francia apuntaban que, en una conversación entre ambos, el astro del PSG reclamó mayor intensidad defensiva al madridista, más en la línea que ha cimentado Luis Enrique en el Parque de los Príncipes que la que se ha vivido en el Santiago Bernabéu en las dos últimas temporadas, precisamente desde que aterrizó Mbappé en la capital española.

Mbappé y Dembélé, las estrellas de Francia / EFE

Sobre su relación deportiva con 'Dembouz', el '10' francés reconoció que les falta algo de compenetración sobre el césped. "Quizá pueda pulir un poco más la relación que tengo con Ousmane dentro del campo. Cuando miro a los cuatro delanteros, no veo a ningún jugador desconectado. En la primera parte, cometimos muchos errores técnicos y no conseguimos desmontar su bloque defensivo. En cuanto a intensidad, estuvimos a la altura. Muchos jugadores debutaban en un Mundial. Había un poco de nerviosismo", reconoció el delantero del Real Madrid.

Cuestionado por Michael Olise, jugador cuyo futuro se ha vinculado al de Mbappé en el Santiago Bernabéu, el ariete aseveró: "Michael es un jugador excepcional. Su perfil complace a todos. Tuvimos esta conexión entre todos los jugadores ofensivos. Tenemos mucho talento y cada día puede demostrarlo uno u otro. Michael es un gran jugador, marcar los detalles en cada partido".